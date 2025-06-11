環保少女通貝里遭以色列遣返抵達法國　稱「這並非結束」

瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）遭以色列遣返後抵達法國。她周二（10日）會見記者時表示：「這不是我們的終點」。



通貝里聯同其他11名社運人士帶着物資乘船前往加沙地帶，冀突破以色列封鎖，把物資送入加沙，但遭到以色列方面的攔截，他們全員遭到遣返。

通貝里在法國接受採訪時稱，他們「不會停止」提供幫助，承諾「這不是結束」。

以色列軍隊登上通貝里搭乘的一艘計劃向加沙地區運送人道主義物資船隻Madleen號，目前正駛往以色列的一個港口。以色列外交部隨後證實，這艘船已在以色列控制之下。

英國廣播公司（BBC）稱，有關消息是運營Madleen號的Freedom Flotilla Coalition組織在其的社交平台上發布的。組織還發布一張照片，照片上的人們穿着救生衣，雙手高舉着坐在一處狹小的艙室內。據報，這艘船上載有一小批人道援助物資，包括米和嬰兒配方奶粉。

這趟行程由支持巴勒斯坦的Freedom Flotilla Coalition籌劃，該船本月1日從意大利西西里城市卡塔尼亞（Catania）出發，船上12人除了通貝里外，還包括法國的歐洲議會議員Rima Hassan等。

此前，以色列方面已經向Madleen號上的活動人士直接傳達了不得接近加沙海岸的指令。消息人士表示，若違反命令，以軍可能控制船隻並逮捕相關人員。

以色列外交部在社交平台X上寫道：「這艘載有『名人』的『自拍遊艇』正在安全地駛向以色列海岸。預計船上乘客將返回各自的國家。」外交部補充，所有乘客都安然無恙，他們得到了三文治和水，「演出結束了」。