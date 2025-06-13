以色列襲擊伊朗｜中國駐以使館：做好防範導彈、火箭彈等襲擊準備

以色列對伊朗發動襲擊，中東地區緊張局勢加劇。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）6月13日宣布進入緊急狀態，強調在以色列對伊朗發動襲擊之後，預計在不久的將來會有針對以色列及其平民的導彈和無人機襲擊。



目前，以色列政府已宣布關閉領空，停工停學。當地安全形勢複雜嚴峻。中國駐以色列使館特別提醒在當地的中國公民切實加強安全防範。



以色列6月13日向伊朗發動襲擊，回為遇襲後的伊朗首都德黑蘭。（路透社）

以色列6月13日向伊朗發動襲擊，回為遇襲後的伊朗首都德黑蘭。（路透社）

以色列陸軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir，中）表示，6月13日對伊朗的軍事打擊可能不會取得「全部成功」，並警告民眾做好準備，迎接穆斯林國家有可能採取的報復行動。（Getty）

以色列6月13日向伊朗發動襲擊，回為遇襲後的伊朗首都德黑蘭。（路透社）

中國駐以色列使館特別提醒在以色列中國公民密切關注形勢發展變化，保持鎮定，務必提高警惕，做好防範導彈、火箭彈、無人機等各類襲擊的準備，全面加強安全防範措施。如非必要不外出，堅決避免前往軍事單位、敏感機構等周邊區域。

據此前報道，中國駐伊朗大使館6月13日在微信公眾號發文指，當地時間6月13日凌晨，以色列對伊朗發動軍事打擊，當前伊朗安全形勢嚴峻複雜。

使館提醒在伊中國公民和企業密切關注形勢發展，進一步增強安全意識，切實加強安全防範，避免前往敏感地區和人員密集場所，確保人身和財產安全。如遇緊急情況，及時向當地警方報警並與駐伊朗使領館聯繫尋求協助。