伊朗總統罹難｜王毅會見伊朗副外長再表哀悼：中方失去了好朋友

5月19日，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）等人乘坐的直升機在濃霧中「硬着陸」，導致全機人員死亡。

今日（5月21日）中共中央政治局委員、外交部長王毅在哈薩克首都阿斯塔納會見出席上海合作組織外長會議的伊朗代表伊朗副外長薩法里時，對伊朗總統及外長等人的罹難再次表示哀悼和慰問，稱伊朗失去了傑出的領導人，中方失去了好朋友、好夥伴。



王毅再次對伊朗總統萊希和外長阿卜杜拉希揚不幸遇難表示哀悼和慰問。王毅說，這一不幸事件使世界為之震驚。伊朗失去了傑出的領導人，中方失去了好朋友、好夥伴，習近平主席已向伊朗領導人發出唁電。在這一艱難時刻，中方堅定同伊朗朋友站在一起。相信在哈梅內伊最高領袖領導下，伊朗政府和人民將化悲痛為力量，堅定不移推進既定戰略，保持國家穩定發展。無論形勢如何變化，中方都將一如既往加強中伊戰略合作，維護好雙方共同利益，繼續為地區和世界和平作出努力。

薩法里感謝習近平主席和王毅外長第一時間就萊希總統和阿卜杜拉希揚外長不幸遇難表達慰問，感謝中方對伊朗的堅定支持。薩法里強調伊朗的內外政策不會改變，將在最高領袖領導下繼續堅定推進國家發展進程。伊方高度重視對華關系，致力於加強兩國政治經濟文化等各領域合作。感謝中方推動沙伊和解，伊方願延續有關進程，與地區國家持續改善關系。