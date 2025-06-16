兩個小時內慘被以色列連根拔起　伊朗這次遭遇了「三重背叛」

不得不說，伊朗這次遭遇了「三重背叛」。

第一重，情報背叛。

伊朗承認，在以色列發動進攻前，伊朗曾收到「友好國家」警告，但卻未能採取有效防禦措施。

具體哪個國家？報道沒有說。

但《紐約時報》就披露，伊朗領導人誤判了襲擊時間，認為以色列即便發動襲擊，也會在6月15日美伊核談判後，而非在談判前。

但從結果看，俄羅斯被騙了，伊朗更被騙了。

可憐，當天伊朗軍方和情報部門還在舉行會議，一些核科學家也出席了會議。結果以色列當機立斷發動攻擊，這些人被以色列一鍋端了。

以色列在伊朗境內布局多時，除了戰機空襲，更動用了藏在民用車輛與建築內的炸藥、無人機與秘密突擊隊（Reuters）

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第二重，內部人背叛。

伊朗早就被滲透成了篩子。

很簡單，開戰短短兩個小時內，以色列暗殺了近20名伊朗軍事領導人，包括總參謀長巴蓋里、革命衛隊司令薩拉米等，一些目標甚至在家中被擊殺。

2025年5月15日，伊朗德黑蘭，伊朗革命衛隊 (IRGC) 總司令薩拉米少將（Hossein Salami）出席紀念已故總統萊希（Ebrahim Raisi）直升機墜毀一周年的儀式上發表講話。（Reuters）

伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）2022年2月7日在德黑蘭出席會議（伊斯蘭共和國通訊社）

這張攝於2014年12月17日的照片中，可以看到時任伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）身處最高國家安全委員會總部。（Getty）

還有，摩薩德居然在伊朗建立了一個秘密無人機基地，很多導彈也提前運進了伊朗。以色列發動行動後，這些無人機和導彈迅速摧毀目標。

沒有內部人的背叛，以色列不可能掌握得這麼精確。

這讓人想起一個段子：伊朗曾專門搞了個反摩薩德特勤隊，任務是揪出以色列的特工，但最後發現，這個反摩薩德特勤隊，從領導到下面幾十名工作人員，都是摩薩德特工。

這仗還怎麼打？

第三重，鄰國背叛。

社交媒體上流傳的視頻顯示，約旦飛機追擊並攔截了伊朗導彈和無人機，保護以色列免受報復性打擊。

以色列戰機經過敘利亞、伊拉克等國上空，也沒有遭遇任何障礙。

一方面，其他國家沒有妨礙的能力；另一方面，這些中東力量更重視以色列而不是伊朗。

伊朗啊伊朗，怎麼會這樣？

真需要深刻反思。

我相信，目前的結果，以色列大喜過望，特朗普出乎意料，普京也感到驚詫。

但這就是現實，所以，最新特朗普和普京電話，得出一個結論：伊朗，你還是要回到談判桌前來。

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

