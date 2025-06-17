伊朗核設施深藏地下難摧毀　美國將親自下場或給以色列鑽地炸彈？

伊朗最高領袖哈梅內伊6月16日發了一張三枚導彈襲向遠方的照片。

戰火還在猛烈繼續。以色列戰機在德黑蘭上空「自由飛行」，伊朗導彈不斷砸向以色列本土。

看最近伊朗各方的表態，完全我個人的觀察，伊朗很悲壯，但仍存有幻想和希望。

有意思的一點，伊朗的政治人物，一般都有社交媒體賬號，有些還比較活躍。

我看到，很多媒體都關注到，伊朗最高領袖哈梅內伊，6月16日引述了一句經文，發了一張三枚導彈襲向遠方的照片，就是文章開頭的圖片。

什麼意思？

用哈梅內伊的話講，按照上天的旨意，伊朗要戰勝猶太復國主義政權（以色列）。

以色列在伊朗境內布局多時，除了戰機空襲，更動用了藏在民用車輛與建築內的炸藥、無人機與秘密突擊隊（Reuters）

+ 4

伊朗很悲憤，伊朗拒絕妥協，伊朗必須報復。

同一天，伊朗總統佩澤希齊揚也痛斥以色列屠殺伊朗科學家，「科學家犯了什麼罪？」

他強調，「如果我們沒有導彈，以色列會每天襲擊我們，不會造成任何後果。」

也在6月16日，他和土耳其總統埃爾多安通電話，表態：他的國家不想與以色列「擴大戰爭圈」，但將「按比例」回應任何襲擊。

CNN引述他的話說，以色列的「侵略」，已經殺死了伊朗的平民、科學家和軍事領導人。「這場戰爭不是伊朗發動的，但它將根據襲擊的程度做出回應。」

伊朗外長阿拉格奇，6月16日則打破了自己在社交媒體上的多日沉默，發了一條長長的帖子。

他開頭就說：

以色列總理內塔尼亞胡是一名被通緝的戰犯。他還是一個騙子，近三十年來一直欺騙歷任美國總統參與他自己的戰爭。

種種跡象表明，內塔尼亞胡對伊朗發動的犯罪襲擊——殺害了數百名無辜平民，包括婦女和兒童——其目的是為了破壞伊朗與美國之間的協議，而我們原本正走在達成該協議的正確道路上……

然後他說：我們強大的武裝部隊正在向全世界表明，躲藏在特拉維夫避難所的戰爭罪犯絕不會逍遙法外。我們將繼續打擊這些懦夫，直到他們不再向我們的人民開火。

最後，他敦促特朗普採取行動。

用他的話說，「如果特朗普總統真心希望通過外交手段阻止這場戰爭，那麼接下來的舉措至關重要。以色列必須停止侵略，如果以色列不徹底停止對我們的軍事侵略，我們的反擊將繼續下去。華盛頓只需打一個電話就能讓內塔尼亞胡這樣的人閉嘴。這或許能為重返外交鋪平道路。」

什麼意思？

意思也是有點微妙的，大致吧。

1，是以色列先發動的戰爭，那伊朗必然復仇。

2，伊朗的復仇，與以色列的進攻，是成比例的。

3，特朗普啊特朗普，是以色列在破壞我們的核談判，我們本來走在正確的道路上。

4，如果美國讓以色列停止進攻，我們會繼續和談。

從伊朗外長的表態上，感覺是這樣，至少努力將美國和以色列分隔出來。

伊朗6月16日向以色列發動新一輪導彈攻勢，以軍的防空系統在特拉維夫進行攔截。（Reuters）

這倒也是特朗普努力想做的。

看媒體報道，美國向所有駐外使館發指示，要求他們向駐在國政府澄清，美國沒有參與以色列對伊朗的單方面襲擊。

甚至有報道稱，正是特朗普的斷然拒絕，以色列才沒敢對哈梅內伊動手。

2025年6月13日，圖為內塔尼亞胡在社交平台上發影片談及襲擊伊朗事件。（截圖自X@netanyahu）

只是內塔尼亞胡明確回應：這種說法是謊言，以色列正在做任何他們需要做的事情。他甚至暗示，除掉最高領導人可能將「結束衝突」，而不是升級衝突。

我相信，哪怕內塔尼亞胡明確表示，不會對伊朗最高領袖下手，伊朗都不敢有絲毫大意。畢竟，戰爭虛虛實實，以色列的狠辣手段，全世界都一清二楚。

以色列甚至會對伊朗國家電視台發動襲擊，那還有什麼不能襲擊？

當然，以色列國防部長卡茨的說法是，以軍襲擊的是「伊朗政權的宣傳和煽動廣播機構」。

按照以色列的說法，以軍現在最主要的任務有兩個，一個是摧毀伊朗核設施，另一個是摧毀伊朗導彈設施。

經過連續幾天的攻擊，以軍稱已摧毀了伊朗約三分之一的導彈發射器。

但伊朗畢竟是領土比以色列大了60多倍的中東大國，按照外界的估計，伊朗遭受重創，但依然擁有足夠的導彈，核設施遭到重大破壞，但說完全摧毀還為時尚早。

2025年6月14日經以色列襲擊之後的納坦茲核設施。（Reuters）

伊朗也不是善茬。

一波又一波的導彈襲擊特拉維夫，襲擊海法，造成以色列境內的重大損失，以色列民眾不得不長時間待在防空洞裡。

看社交媒體上的圖片，伊朗也在努力「抓特務」，甚至有一名被認為是摩薩德特工的內奸，被綁在了一枚即將襲擊以色列的導彈上。

一樁樁，一件件，雙方都殺紅了眼，看得人觸目驚心。

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，伊朗很悲壯，以色列不罷休。

好歹也是一個中東強國和大國，卻這樣被以色列按在地板上摩擦。甚至首都德黑蘭上空，都任由以色列戰機「自由飛行」。

這是伊朗的奇恥大辱。

但以色列就是以色列，不達目標不罷休，正趁著這個千載難逢的時機，企圖一勞永逸，徹底摧毀伊朗的軍事實力和潛力。

哪怕是電視台，也是攻擊對象。

至於雙方都宣揚，不對平民下手。唉，更多是宣傳手段而已。

確實也都提前發佈告，要求當地居民迅速離開襲擊目標，但雙方的襲擊，都造成大量傷亡，其中絕大多數都是平民。

這就是戰爭。

第二，伊朗還抱有希望，甚至有點幻想。

我看到，有西方報道說，伊朗通過第三方向以色列傳話，雙方停手吧。

我也不知道真假，但伊朗外交部立刻予以否認。只是從伊朗總統和外長的表態看，伊朗不希望繼續打下去，打下去對伊朗不利。

畢竟，制空權在以色列手中，伊朗導彈打完也就沒有了。當然，以色列也不敢出動地面部隊，也不能征服伊朗。

伊朗在不斷呼籲。

我看到，伊朗外交發言人巴加埃，就敦促聯合國人權高專辦，譴責以色列「赤裸裸的侵略，僅此而已」，不能讓侵略者躲在「扭曲的概念」後面，「你的職責要求這樣做」。

他還敦促聯合國安理會「必須立刻採取行動，阻止種族滅絕侵略者對我們人民犯下進一步的罪行」。

但，有美國的一票否決，安理會能譴責以色列嗎？

第三，現實很殘酷，後果很嚴重。

至於伊朗外長說，美國總統只要一個電話，就能讓以色列改變。

關鍵，特朗普會打這個電話嗎？

內塔尼亞胡倒是說，他幾乎每天都和特朗普保持聯繫，「我非常感謝美國給予我們的幫助」！

話都說到這份上了，這不是伊朗幾句「內塔尼亞胡在欺騙美國」能夠奏效的。

不排除吧。

打到一定程度，以色列認為目的已達到，伊朗導彈也多少挽回了些面子，雙方就坡下驢，暫時偃旗息鼓。

考慮到一些伊朗核設施深藏地下，以色列武器無法徹底摧毀，不排除美國親自下場，或者將鑽地炸彈交給以色列，完成最後的工作。

到這個時候，雙簧也罷獨角戲也罷，也沒必要再裝了。

美國和伊朗重返談判桌，但有些事情已經不用談判。

特朗普肯定更洋洋自得，我達到了目的，我還制止了戰爭。不給他諾貝爾和平獎，感覺他都能把挪威議會的屋頂掀翻了。

經歷了屈辱的伊朗，可能會更加悲憤更加團結，但也可能如同高壓鍋，面臨不可測的未來。

虎狼中東，又一場戰爭結束了，但這肯定不會是最後一場戰爭，不會是以色列的，也不會是伊朗的。

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

