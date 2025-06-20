NAMI創新及獲獎技術表彰大會　多項國產突破性技術亮相

今年3月，國務院總理李強作政府工作報告時，提出要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力，加快新材料等產業發展等。周四（19日），納米及先進材料研發院（NAMI）在香港科學園舉辦「創新及獲獎技術表彰大會」，旨在慶祝突破性技術在國際舞台上獲得的多個獎項及成功商品化，並表彰將創新技術轉化為實用解決方案的合作夥伴，來自香港及內地的多家企業代表出席。



多功能過濾膜技術：有效減少二次污染 全面提升生活品質與社會效益

此次大會除了表彰獲獎企業，還匯聚了推動技術商品化的行業領袖，為與會者提供了一個互相交流和探索未來合作機會的平台。其中，成立於1983年的百達洋行（遠東）有限公司（Focus & Co (Far East) Limited）專注於提供高品質的空氣過濾解決方案，尤其是在HEPA級別的空氣過濾器領域。其過濾PM2.5、中和揮發性有機化合物及殺菌的超HEPA等級媒介，獲得2018年日內瓦國際發明展沙特國王大學傑出創新大獎及金獎。

大會現場。（陳進安攝）

百達業務總監王潔芳接受《香港01》採訪，介紹了高效節能環保過濾技術的未來發展方向。據介紹，兼具高效、節能、環保且成本可控的納米纖維過濾技術，已獲得日內瓦發明展大獎及HKGBC專業認可，證明其實力與市場潛力。未來發展方向將聚焦於四點。一是技術持續優化：提升納米纖維材料的透氣度與容塵量，進一步延長使用壽命，減少更換頻率與廢棄物。二是量產與成本控制：通過規模化生產，降低單位成本，推動價格平民化，讓更多用戶受惠。三是市場教育與推廣：加強產品解說與應用場景展示，提升市場認知與接受度。最後是多元化應用：開發針對不同行業（如醫療、工業、家居）的專屬過濾方案，擴大市場覆蓋面。

王潔芳（右）向記者展示產品—ST350系列節能二合一空氣過濾器。（陳進安攝）

她又介紹到，一體化解決方案，簡化流程多功能過濾膜技術相較於市場上其他分階段處理方案，其有多項核心優勢。包括高效整合、節能環保、靈活應用及快速響應市場。她解釋，單一膜材即可實現多種污染物（如顆粒物、細菌、揮發性有機化合物等）的過濾，無需配置多階段處理設備，大幅節省空間與成本。而高透氣度與長壽命設計，顯著降低能耗，減少更換次數與廢棄物產生，實現綠色運營。其還適用於不同行業與場景，基本上無需改裝現有系統，只需簡單取代舊式濾網即可輕鬆升級。最後，中小企業可靈活調整產品設計，迅速適應市場變化，相較於大公司繁複的開發流程更具競爭優勢。

她強調，多功能過濾膜技術將為市民生活與社會發展帶來多項顯著好處，包括有效過濾有害污染物，為室內環境提供清新健康的空氣；節能減排高效過濾與長壽命設計，大幅減少能源消耗和廢棄物產生；納米纖維混合技術不僅能殺滅病毒、細菌及霉菌，更能有效減少二次污染，進一步保障空氣質素等。而公司致力於進一步優化多功能過濾膜技術，將一體化（二合一）板式濾網的創新設計理念，推廣至更多濾網類型，從而簡化現有風櫃分階段處理鮮風的繁複流程，顯著提升整體效率與節能表現。同時將充分發揮NAMI強大的人脈網絡與市場推廣資源，加速創新科技產品的商品化進程，促進市場認知與無縫轉化。

ST350系列節能二合一空氣過濾器，技術大幅減少能源消耗和廢棄物產生。（百達提供）

由-40℃到+85℃皆能穩定工作 國產物聯網電池組突破技術瓶頸

出席活動的，還有全球物聯網電池引領者—朗陞科技集團（香港）有限公司。朗陞科技董事長徐禎祥接受訪問時表示，他們與NAMI合作已經有10多年時間了，先後合作研發了4代產品。其專注研發與生產物聯網（IOT）高性能電池，包括HPC電池、物聯網電池組（HPC+鋰亞硫酰氯電池）及特殊應用動力電池等。

朗陞科技董事長徐禎祥。（陳進安攝）

其中，物聯網電池組可以在-40℃-+85℃溫度範圍內穩定的工作，突破了鋰離子電池與鋰亞硫酰氯電池的技術瓶頸，並申請了30多項發明專利。朗陞（Long Sing）產品可廣泛應用於汽車T-Box、eCall、水錶/氣錶/熱錶、跟蹤器、智能井蓋、消防栓、智能鎖和無線ETC等領域。

朗陞產品可廣泛應用於汽車T-Box、eCall、水錶/氣錶/熱錶、跟蹤器、智能井蓋、消防栓、智能鎖和無線ETC等領域。（陳進安攝）

談及與NAMI的合作，他坦言之前想投資新能源產品，但是由於內地企業競爭激烈，沒有真正的技術壁壘，導致價格內卷，相關知識產權保護力度也不夠。機緣巧合之下，他在香港找到了NAMI公司，合作的第一個項目就「賣爆」，也讓他更有動力繼續合作研發新的產品。而通過合作，公司由零到建設工廠，其產品已遠銷海外多個國家和地區。目前，朗陞每年都會參加一些大型展會宣傳產品，並根據客戶的不同需求來定製產品。

香港創新科技署署長李國彬發言。（陳進安攝）

香港正跟隨國家步伐，全速發展「新質生產力」，加強科技創新研發，將創新成果應用於具體產業發展。在表彰大會上，香港創新科技署署長李國彬（JP）表示，在過去五年中，NAMI推進了221個研究項目，歷年來取得超過170個國際獎項，為香港的創新科技成就贏得了全球認可，提升了各行業的競爭力，並為香港培養了世界級的科研人才。他進一步指出，NAMI在科研成果商品化方面同樣表現出色，眾多研究項目成功轉化為產品，幫助合作夥伴提升產品競爭力或解決實際業務痛點。