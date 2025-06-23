伊以戰爭｜台媒：美國陷進以色列挖的坑　很可能給北京戰略機遇

以色列和伊朗的衝突進入新階段，美軍空襲伊朗三個核設施，震驚國際。台媒《旺報》發表社評文章分析稱，若美國陷入中東泥沼，這會改變美國全球博奕的議程與資源配置，對北京而言又是新的機遇與挑戰。



Maxar Technologies公司於6月22日拍攝的高解析度影像顯示，福爾多核設施一帶出現6個新形成的彈坑（MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS）

Maxar Technologies公司分別於6月20日（左）與6月22日（右）拍攝的高解析度影像，顯示福爾多核設施一帶的情況對比（MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS）

美軍空襲伊朗核設施後，特朗普在白宮發表講話，稱已徹底摧毀伊朗核設施，重申伊朗必須停火。（Reuters）

文章稱，美軍空襲伊朗三個核設施，意味美國介入以色列和伊朗的戰爭，中東戰爭全面展開。這一來，除中東局勢更為動盪之外，更迫使北京面臨嚴峻的戰略選擇，即便中國不是傳統在中東的主要玩家，但隨著一帶一路倡議的深化發展，伊朗又是沿線重要國家，當中東地緣政治格局發生變化，勢必影響中國在中東的布局，很難單純作壁上觀。

文章稱，中國是世界最大製造與出口導向國家，正走上和平崛起的民族復興之路，和平穩定的國際政治及自由開放的貿易體系，最符合中國需要，任何地緣政治衝突北京都不樂見。

文章預測，中國會在經濟和外交上支持伊朗，但顧及區域的戰略平衡，以及防止被深度捲入，在軍事層面直接介入的可能性不大，但支持方式與力道也會隨著整體國際局勢調整，靈活性應會大於俄烏戰爭。

2025年6月22日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表講話恭喜並感謝特朗普，並稱美軍以令人敬畏的正義力量打擊伊朗的大膽決定，將「改變歷史」。（影片截圖）

文章認為，美國介入中東勢必牽動在印太的戰略部署，美國支持以色列正當性不足，對美國在全球特別是阿拉伯國家的信譽造成損傷，而戰爭帶來的能源價格波動將進一步推動美國及全球通膨壓力，抑制消費者信心，影響美國的貨幣政策。好不容易才從中東脫身的美國，又一腳陷進以色列挖的坑，很可能又給北京帶來一次戰略機遇，有更大空間推動經濟結構轉型，「安內」之後，對外更有實力以「戰略定力」從容應對各種挑戰。

6月22日，伊朗向以色列發射了25至30枚導彈報復，圖中為以色列港口城市海法一處冒煙的照片。（X@clashreport）