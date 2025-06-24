中國無人機出口管制　歐洲嘗試自己造卻達不到同等技術水平

為維護國家安全和利益，中國於去年9月收緊無人機出口管制。據《日經亞洲》24日報道，自那以來，從中國運往美國的無人機零部件價格在某些情況下已上漲三倍甚至更多。一位法國買家告訴英國《金融時報》，歐洲製造商的技術落後於中國，「我們嘗試生產歐洲無人機，但無法達到中國同等技術水平」。



中國政府2024年7月發布關於優化調整無人機出口管制措施的公告，新規已於同年9月起施行。受監管的產品包括驅動無人機的發動機和電機、用於目標指示的激光器以及反無人機電子干擾設備等。

中國海關總署的數據顯示，受監管的物品中，檢測物體表面溫度的部分紅外成像設備的出口量明顯下降。這種設備安裝在無人機上後，能夠在夜間檢測物體的熱輻射並形成圖像。在民用時可用於在夜間或山區搜尋人員，或檢查太陽能電池板。

美國質疑包括無人機在內的中國公司和中國產品存在安全問題，已是近年來美國打壓中國發展的一種慣用手段。（VCG）

2024年9月至2025年4月，中國的紅外成像設備出口量與去年同期相比下降了約30%，但出口總值卻增長了近50%。在供需關係緊張的情況下，單價翻倍。而面向最大出口市場美國的出口量下降了約60%，單價則上漲了3.5倍。

其他無人機零部件也受到了影響。慣性測量設備（穩定飛行所需的一種傳感器）的全球出口量下降了80%，單價卻翻了兩番。無人機直流電機的單價上漲了約30%，交流電機則上漲了16%。

另據《金融時報》報道，在中國無人機出口管制下，零部件價格飆升。一家法國軍用無人機制造商尋求從中國進口熱成像相機時，供應商的報價是之前價格的兩倍。

這位法國買家說，他嚴重依賴中國的零部件。他估計歐洲製造商的技術落後於中國製造商三年。「我們嘗試生產歐洲無人機，但無法達到中國同等技術水平。」

2019年11月13 日，中國無人機製造商大疆創新（DJI）在加拿大蒙特利爾舉行產品推介會，展示一款可追蹤無人機註冊和擁有者的應用程序。圖為活動現場空中出現一架無人機。（Reuters）

無人機市場調研機構Drone Industry Insights的數據顯示，全球70%至80%的商用無人機由中國製造，並在傳感器、速度控制器等關鍵零部件生產中占主導地位。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）去年12月公布的一份報告指出，大疆創新科技公司是世界最大的商用無人機製造商，占據了美國商用無人機市場90%的份額。

中國無人機不僅價格更為便宜，技術水平也比美國無人機高出一截。然而，隨著中國無人機在美國暢銷，一些美國政客卻開始無理指責中國無人機。

2017年，美國五角大樓曾以所謂「數據安全隱患」為由，禁止美軍使用大疆無人機產品，對其開始長達一年的制裁；2020年，美國商務部又以「違反美國國家安全」為由，宣布將包括大疆在內的多家中國企業列入出口管制「實體清單」；去年3月，美「中國委員會」呼籲美政府對中國無人機，包括從其他國家轉運進入美國的中國無人機徵收更高的關稅，並採取新的激勵措施來促進美國無人機製造商的發展。目前，包括美國國防部在內的大多數聯邦機構都被禁止採購大疆產品。

對於美方指控和相關制裁行動，中國外交部此前已明確表示，堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，破壞中美正常經貿合作。

本文獲觀察者網授權轉載，作者張菁娟

