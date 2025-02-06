076四川艦艦徽藏玄機　攻擊-11無人機成全球首款艦載飛翼攻擊機

中國首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」近日曝光了艦徽，明確顯示該艦將以無人機作為主力作戰平台。從艦徽圖案中可見，甲板上停放著兩架攻擊-11無人機，而空中也飛行著三架同型機，進一步證實外界長期以來的猜測——076型將成為中國海軍第一艘專為無人機作戰設計的艦艇，同時也確立了攻擊-11作為全球首款艦載飛翼式無人攻擊機的獨特地位。



中國海軍076型兩棲攻擊艦四川艦。（新華社）

據內地知名軍事自媒體《國平視野》報道，「四川艦」於去年12月底正式下水，官方公布該艦擁有雙艦島與電磁彈射裝置，可搭載固定翼飛機、直升機及各類兩棲裝備。此次曝光的艦徽不僅凸顯了攻擊-11無人機的戰略核心地位，更在設計細節上暗藏深意。艦徽上部的攻擊-11由三條紅色線條托舉，組成一個「川」字，這不僅象徵「四川艦」的艦名，也寓意該艦具備強大的綜合防禦能力。

四川艦艦徽曝光，確定攻擊-11無人機上艦。（網絡照片）

在防禦方面，四川艦展現了高度現代化的作戰配置。據報道，該艦搭載了382改型三坐標搜索雷達和368型X波段有源相控陣快反雷達，這組先進的海空預警體系可有效發現來襲導彈、各類飛行器以及海上艦艇目標。在攔截層級上，紅旗-10防空導彈系統發揮關鍵作用，該導彈能夠攔截海面1.5至10米超低空來襲的目標，飛行速度達3至4馬赫，最大射程達10公里，幾乎無射界盲區，對於攔截超音速反艦導彈極具優勢。

此外，1130型近防炮則提供最後一道防線，被稱為「萬發炮」的該系統可在3000米內形成密集彈幕，以高達96%的成功率攔截3馬赫超音速反艦導彈。為進一步提升防禦力，該艦還配備了122毫米多用途火箭發射器，可發射箔條與紅外干擾彈，干擾並欺騙敵方導彈，使其失去攻擊目標。

中國建政70周年首次公開亮相的攻擊-11隱身無人機。（央視）

值得關注的是，四川艦還是全球唯一擁有130米電磁彈射軌道的兩棲攻擊艦。這項技術突破不僅讓該艦能夠順利彈射20噸的攻擊-11無人機，還具備彈射30噸級戰機的能力，包括殲-15B、殲-35及空警-600預警機。這意味著076型不僅僅是傳統意義上的兩棲攻擊艦，更具備了航母級的作戰能力，能夠在戰時進行多機種協同作戰，極大提升中國海軍的海上投射能力。

此次艦徽的曝光，讓外界更清楚地看見076型兩棲攻擊艦的未來發展方向，無人機作戰已成為海上作戰的新趨勢，而四川艦的出現無疑將改變亞太地區的海空戰略格局。