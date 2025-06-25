伊以戰爭｜伊朗終究是｢紙老虎｣　請回去苦練內功　需做好這四件事

特朗普宣佈伊朗和以色列停火。卡塔爾透露自己是中間調停人。以伊兩方都沒有確認，並且在特朗普宣佈停火後還有交火，但可以看出來，局勢正在朝著降溫的方向發展。種種跡象表明，只要有個體面的台階，伊朗願意暫時止戰——因為政治上，軍事上，經濟上，它都沒有組織大規模對抗的能力。哈梅內伊的嚴厲措辭，議會通過關閉霍爾木茲海峽的決議，更多的是指向國內民眾，而非真的開戰。特朗普在社交媒體上逞「口舌之快」反而成了對伊朗的干擾，使其為了對國民有所交代，不得不做更多的反制；以色列方面也不希望就此停火，內塔尼亞胡政府希望不斷找尋目標，把和伊朗的衝突「經營」成一個「可持續的永久戰爭」。這些都是停火的不利因素。

2025年6月13日，伊朗德黑蘭，圖為哈梅內伊在以色列襲擊伊朗後在電視上發表講話。（WANA Via Reuters）

Maxar Technologies公司於6月22日拍攝的高解析度影像顯示，福爾多核設施一帶出現6個新形成的彈坑（MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS）

但伊朗希望找尋一個衝突降級的通道。在這場衝突裡，伊朗似乎成了「理性」的一方，但這歸根結底是因為：伊朗對自己目前的實力有清楚的認知。這不以主觀意願和政治決心為轉移。

此時，不管你持有何種政見、立場、傾向，不管你對未來局勢（包括中東區域和伊朗國內）如何推演，有一條事實可能難以否認，即伊朗終究是個「紙老虎」。

核心並不在於這個國家有沒有悠久的歷史傳統，有沒有龐大的人口基數與資源稟賦，有沒有系統的產業基礎和技術傳統，有沒有一批有為的工程師、知識分子、軍人和愛國者，以及有沒有政治意志和決心；核心在於伊朗社會在目前的伊朗政權之下非常的不團結，政府的反對者太多，內鬼橫行，被以色列全面滲透，玩弄於股掌之間。

用事實說話：伊朗政府不僅沒有辦法保護自己的科學家，甚至沒有辦法保護自己的軍人，沒有辦法保護自己的政治高層。連哈梅內伊都隨時做好準備要犧牲。

沒錯，現在伊朗內部不存在替代現有政權的政治力量；也看不到系統性的反對和抵抗跡象。政權更迭不會發生。而且，在以色列和美國的攻擊之下，民眾暫時將分歧放到一邊，團結到了「伊朗民族主義」的大旗之下，政權是可以維繫的，但這並不能改變前述的情況，使得伊朗沒有辦法對美國和以色列發動大規模的反擊——在軍事上、政治上、經濟上均不支持。

這個時候，伊朗好比一隻渾身是傷、遭到重創的巨龍，正臥在地上休息。它的身上插著箭，滿是刀傷、血跡和蚊蟲，老鼠等各種小動物都來偷它的食物。但你知道，它的生命力很頑強，不會因此而死去；如果走得太近，它也會給你造成傷害——例如抬起頭噴一點火。當它用力揮爪的時候，也是有威力的——畢竟是一條龍。但它體力非常虛弱，行動速度非常緩慢，不可能發起更大的反擊。你只要和它保持距離就可以，還可以在遠處瞄準了射它幾箭。

這就是現在的伊朗。病入膏肓的病人伊朗。

2025年6月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在登上海軍陸戰隊一號（Marine One）前往荷蘭海牙參加北約峰會前，在白宮南草坪向媒體發表講話。（Reuters）

以色列當然早已看透，一直在攻擊它。特朗普的美國就是禿鷲，嗅到了「死亡」的味道，看準時機下來啄兩下——只要啄兩下，咬下兩塊肉，同時又不被伊朗傷到，那就是最大的政治資本。特朗普現在就是這樣去表現的：當MAGA基本盤公開反對他襲擊伊朗，擔心挑起另一場戰爭時，他要不斷向美國國民說明：你看，伊朗已經不行了，我啄它兩下完全沒問題！

當你的弱點充分暴露，倒在地上無力反抗時，那就是任人宰割了：誰都想上來趁亂踩你幾腳。

2025年6月22日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表講話恭喜並感謝特朗普，並稱美軍以令人敬畏的正義力量打擊伊朗的大膽決定，將「改變歷史」。（影片截圖）

只不過，中東「班集體」的阿拉伯同學們還是很忌憚伊朗同學的，知道伊朗同學只是一時被打趴，但並非沒有實力，將來還能站起來。他們不喜歡伊朗同學總插手別人的事、欺負別人。但他們也都看到，仗著社會老大美國的以色列同學現在才是班裡最壞的學生……他們擔心以色列成為新的惡霸，並希望伊朗同學能夠吸取教訓，重新融合為班裡的一員。

須知，就在幾年前，伊朗同學似乎還是中東班集體裡一等一的地緣政治和軍事霸主，在敘利亞有阿薩德，在黎巴嫩有真主黨，在伊拉克有民兵，在也門有胡塞武裝，在加沙有哈馬斯，帶著一群小跟班，呼風喚雨。

但這個軍事大廈突然一下就坍塌了，讓人們看到它其實外強中乾。

站在今天回顧，2023年10月哈馬斯對以色列的恐怖襲擊無疑是一個戰略失誤，哈馬斯遭到重創，加沙超五萬巴勒斯坦人死亡，以色列則企圖在後續全面佔領加沙和西岸；伊朗政府現在可能也後悔當時不應如此高調地支持哈馬斯——讚揚哈馬斯對以色列發起的行動，稱所有抵抗陣線都支持此行動，強調伊朗將與巴勒斯坦戰士一起，「直至巴勒斯坦及耶路撒冷獲得解放」，真主黨更在北部進襲以色列。以色列抓住機會，全力反撲，真主黨被重創，阿薩德政府在內戰中倒台，伊朗的主要代理人網絡被削弱或剷除。

關鍵是，伊朗本土「門戶大開」：以色列居然在德黑蘭刺殺了前來參加伊朗新總統就職儀式的哈馬斯領導人哈尼亞；過去幾周以色列的攻勢更展現出，伊朗似乎沒有還手之力，任人宰割——軍事高層和國家最重要的資產（核科學家）在自己德黑蘭的家中被刺殺，或等待被刺殺。兩方開戰，以色列迅速控制了伊朗的領空，並快速摧毀伊朗的導彈設備及關鍵軍事基礎設施。

2024年8月12日，在伊朗首都德黑蘭的一條街道上，一幅印有已故哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）照片的橫幅懸掛在伊朗和巴勒斯坦的國旗旁邊。（Reuters）

一個2萬平方公里、一千萬人口的小國，在全球面前吊打一個國土165萬平方公里，人口九千多萬的大國。

被以色列隨意的蹂躪，必讓伊朗的國民極為痛心。他們有的人擁護自己的神權政府，有的人反對，但在眼下，都為以色列的猖獗進襲感到同仇敵愾。但他們都親眼看到，自己的政府很疲弱，外強中乾，任由以色列騎在頭上撒尿，但卻沒有辦法。

伊朗攻擊了美軍位於卡塔爾的基地後，不少伊朗人走上街頭慶祝，他們支持自己的政府進行更加有力的回擊。但這樣的反擊，伊朗政府還能組織多少？為了防止衝突升級，在發動攻擊之前，伊朗還特地知會了美方；最終發射的導彈，不出意外，也被美軍攔截，沒有造成多少損害。特朗普歡欣鼓舞地在Truth Social上發帖說伊朗的反擊薄弱，未造成損失，再進一步地打了伊朗政府的臉。

2025年6月23日，伊朗武裝部隊聲稱對卡塔爾烏代德美軍基地（Al Udeid Air Base）發動飛彈攻擊後，空中見到攔截導彈發射。（Reuters）

伊朗國民驚人「發現」，今日伊朗，要經濟沒經濟，要軍事沒軍事，花費這麼多的資源在國防上，卻被「列強」任意凌辱，路似乎也越走越窄。國民只能怒自己的政府不爭，爛泥糊不上牆。

但變革的機會就在眼前。實際上，伊朗人很清楚，哈梅內伊的時日不多了，伊朗即將走到新的十字路口，這次衝突，只不過將一切加速，並且最終有可能真的起到凝聚共識，而非擴大分歧的作用。

伊朗想要重振，需要做以下幾件事情：

一是對整個政權的總路線及意識形態體系（「政治配方」）進行調整：多一點的伊朗愛國主義和民族主義，少一點的什葉派神權和伊斯蘭主義，使這套體系能夠與時俱進，滿足大多數國民的需求，發揮政治動員和聯繫作用，並對經濟、科研、外交起到正向作用。

二是以經濟建設為中心，扎扎實實搞經濟，提高人民的生活水平。

三是對外韜光養晦。一切都要基於實力，結合自己的真實能力，沒有這麼大的本事，就不要鋪這麼大的攤子——不要把戰線鋪得如此之廣；不要耗費大量資源到鄰國扶植代理人、專注於參與鄰國國內事務；不要把帶有軍事屬性的目標作為自己的國家戰略。對於核能力，可能也不得不重新思考——如果你都沒有能力說服別國（主要是以色列、美國和有關國際組織）相信你不在發展核武，或者沒有能力保守你秘密發展科研計劃的秘密（被以色列的情報全面滲透），那麼就不應該發展這些能力，可以什麼時候等你建立了信用，或者建立了反滲透機制，再去搞這些東西。

四是在朝著上述方向（意識形態調整、發展經濟、韜光養晦）努力時，同步在國內進行政治上的整頓、整肅，加強安全工作。什麼時候伊朗能和以色列對抗？等到伊朗能和以色列一樣去滲透對方、能像以色列一樣做好反滲透工作的時候。

一言蔽之，「打鐵還需自身硬」。伊朗同學這個回合你輸了，請回去苦練內功。

而苦練內功的目標，應該是讓伊朗真正強起來，富起來，不應該是為了征服誰、打敗誰、消滅誰——不是為了要「把以色列從地球上抹去」，也不是讓「美國去死」（Death to America）。想想，你這樣一個歷史悠久，有偉大傳統、偉大國民、坐擁扎實工業基礎的國家，應該思考一下自己的發展：如何讓波斯民族實現偉大復興，在國際上崛起，而不應該把自己的國家戰略狹隘地構建在「消滅」另一個國家之上。

2025年的以色列-美國-伊朗衝突，將永遠載入史冊。我們都渴望和平，也希望所有方都能從衝突中學到一點東西。

本文獲公眾號「兔主席」授權轉載，作者為中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）。

