以伊激戰12天打成喜劇　三國竟都認為自己贏了　全世界目瞪口呆

這個世界，有時就是充滿了傳奇和驚喜。

讓全世界都緊張的以色列和伊朗大戰，最後感覺打成了一場鬧劇，更準確地說，是一場高潮迭起的喜劇。

激戰12天，戛然而止，讓世界目瞪口呆，哭笑不得。

當事三國，以色列、伊朗，還有美國，最後都是滿面春風，都認為自己贏了，而且是贏麻了。

你沒看錯，打成了三贏的結果。

圖為美國總統特朗普6月24日在出發前往荷蘭海牙出席北約峰會前，在白宮見記者，回應以伊停火問題。（Reuters）

以色列就認為，自己肯定贏了，將伊朗摁在地板上摩擦，而且，「超預期完成所有目標」。

伊朗針對以色列的雙重威脅——核威脅和導彈威脅，現在已被徹底消除。

反正，全世界都看到了，以色列對伊朗的猛烈打擊，伊朗不少將軍，以及核科學家，都幾乎被以色列一鍋端了。

以色列政府的聲明就說：在「崛起的雄獅行動」中，以色列取得了巨大的歷史性成就，躋身世界一流大國之列。

請注意：歷史性成就，躋身世界一流大國！

這不是重大勝利是什麼？

但且慢，伊朗則認為，自己才是真正贏家。

伊朗最高國家安全委員會就宣稱，伊朗武裝部隊「對敵人的侵略進行了反擊，粉碎了敵人的邪惡行徑」，發射導彈打擊了以色列領土，還打擊了美軍烏代德空軍基地……

以色列，我們敢打；美國，我們也敢打。

全世界敢這樣做的國家，除了伊朗，還有哪個？

而且伊朗打出了和平，最後，以色列和美國都同意停火了。

這不是重大勝利是什麼？

當然，贏麻了，更是特朗普的專有特權。

在全世界都認為，為報復美國下場轟炸伊朗核設施，伊朗很可能封鎖霍爾木茲海峽，哪知道，特朗普突然宣佈，以色列和伊朗都同意停火了。

按照特朗普的說法，如果沒有美國B-2的轟炸，我們不可能達成今天的「交易」，「頗具諷刺意味的是，深夜那次完美的『打擊』，讓所有人團結在一起，交易就這樣達成了！」

2025年6月，美國空軍一架B-2隱形轟炸機在執行完「午夜之錘」行動（Midnight Hammer，美國襲擊伊朗核設施）後返回美國密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）。（Reuters）

2025年6月22日，美國空軍一架B-2轟炸機執行空襲伊朗核設施的任務後，返抵位於密蘇里州的懷特曼空軍基地。（Reuters）

就是這麼神奇，美國轟炸摧毀了伊朗核設施，伊朗憤怒進行報復，反而這場戰爭就結束了。

特朗普還繪聲繪色說，以色列和伊朗幾乎同時向我求助，說：「和平！」我知道時機已到……

至於伊朗後來報復性襲擊卡塔爾、敘利亞的美軍基地，特朗普也有自己的說辭：1，伊朗的報復沒什麼損失；2，感謝伊朗提前通報了我們。

一場中東大戰，打到最後，特朗普都感謝伊朗了，這不是喜劇又是什麼？

當然，特朗普也不是沒有憤怒。

因為他宣佈停火後，以色列和伊朗居然不解風情，又打了很多炮。

氣得特朗普當著記者們的面，爆了粗口：「我們面對的這兩個國家，打了這麼久、這麼激烈，以至於完全忘了自己他*的（what the f**k）在幹什麼了！」

他罵伊朗，更罵以色列。「我們剛達成協議之後，以色列就立刻出動，投下了一堆炸彈，我從沒見過那麼大的規模。我對以色列不滿意……我對伊朗也不滿意。」

圖為美國總統特朗普6月24日在出發前往荷蘭海牙出席北約峰會前，在白宮見記者，回應以伊停火問題。（Reuters）

都說好停火了，居然還這麼不守規矩。而且，以色列你太精明了，在停火生效前，把伊朗往死裡打啊。

特朗普發了一通火後，以色列和伊朗停火了，至少雙方都明確表態，會遵守停火協議。

特朗普很高興。我看到，他隨後就轉發一條推文，美國一位國會議員的推薦信，推薦特朗普獲諾貝爾和平獎。

特朗普樂壞了。當然，伊朗媒體則「披露」：特朗普以一種「近乎乞求的方式」敦促伊朗和以色列停火……

你看看，這不是喜劇是什麼？

2025年6月14日，伊朗反擊後，以色列一方公開航拍畫面，顯示特拉維夫附近城市里雄萊錫安（Rishon LeZion）情況，可見多間房屋損毀。（Rishon Lezion Municipality drone team）

最後，怎麼看？

多少有些哭笑不得，還是粗淺三點吧。

第一，不是我們不明白，是這個世界變化快。

確實太快了，快得人眼花繚亂，快得人目瞪口呆。

前一天還是你死我活，不共戴天；後一天就相逢一笑，歡喜冤家了。

感覺這都不像是一場戰爭，更像是一場煙花秀。而且，三方居然都認為自己贏麻了。

各方都還挺大度，既然我都贏麻了，對方想停火，我就痛快地見好就收吧。

真是不打不成交啊。難得，難得。

第二，美國出了個特朗普，果然很不一樣。

感覺沒有特朗普，這場仗十之八九打不起來。畢竟，以色列敢打伊朗，肯定得到了特朗普的首肯。

但如果沒有特朗普，結果也不會這麼戲劇性，美國突然下場，然後特朗普又突然宣佈停火，全世界都看得一愣一愣的。

歡喜冤家，真是歡喜冤家。4年後特朗普下台，我相信，全世界會很不適應的。

第三，中東不只產生悲劇，現在還產生喜劇。

以色列和伊朗的12天戰爭，造成雙方大量人員和財產傷亡，毫無疑問，這是一場悲劇；但從過去幾天戲劇性變化看，確實更像是一場喜劇。

三方都喜氣洋洋，都在歡慶自己勝利。不知道雙方會不會像印度一樣，向全世界派遣勝利宣講團。

最關鍵的，接下來會怎樣？

如果停火繼續，特朗普很高興，你看又是我斡旋的和平。諾貝爾和平獎再不給他，感覺他都能將挪威議會屋頂掀翻了。

如果停火破壞，特朗普肯定又有說辭，你看和平很難吧？但只要我出手，他們肯定還得停火。

雖然有些哭笑不得，但看多了中東的悲劇和血淚，這樣的喜劇，何妨多些再多些。特朗普，你大有可為啊。

劇是必須從序幕開始的，但序幕還不是高潮。

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

