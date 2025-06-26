官方出手　中國網絡上的「西方偽史論」沒落了？

「鄭和早就發現了美洲」「亞里斯多德根本不存在」「歐洲工業革命是《永樂大典》的功勞」……這些獵奇的「西方偽史」觀點近幾年活躍於中國社交媒體，但過去幾天，這些觀點連同發布帳號集體「神隱」了。



「西方偽史論」代表人物之一、已從浙江大學退休的藝術史教授黃河清6月21日在微博發文稱，「昆羽繼聖」「朱恪遠」等博主帳號在多個社交平台「一夜間被無故封號」，並對此表示強烈抗議。



已從浙江大學退休的藝術史教授黃河清6月21日在微博發文稱，「昆羽繼聖」「朱恪遠」等宣揚「西方偽史論」的博主帳號在多個社交平台「一夜間被無故封號」，並配圖抗議此舉。（黃河清微博帳號）

這些帳號長期揮舞著「西方偽史論」的大旗，活躍於社交平台如今都因違反相關規定被關停，發佈的內容均被遮罩。

據悉，這波封禁潮集中在6月17日左右。所謂「西方偽史論」，即主張古希臘、古埃及、古羅馬等西方文明，以及近現代西方人在自然科學和人文領域的突破，都是西方人偽造的，或者都剽竊自中國。

這種理論可追溯到俄羅斯數學家福緬科出版的《新編年史》。在中國，這一思潮的則始于學者何新2013年出版的《希臘偽史考》，其中就質疑了古希臘文明的真實性。

從那時起，「西方偽史派」逐漸在中文互聯網吸引了一批粉絲，原本屬於學術邊緣的小眾觀點，也開始在網路上活躍起來，一步步闖入主流視野。

2021年，時任浙江大學考古與藝術學院教授黃河清在一場直播講座中宣稱，巴特農神廟和金字塔都是後人偽造的，並認為古埃及是法國人在1890年之後新建的。他還認為，文藝復興運動是19世紀西方歷史學家虛構出來的騙局。

黃河清在2021年的一場直播講座中稱，巴特農神廟和金字塔都是後人偽造的，並認為古埃及是法國人在1890年之後新建的。（網絡圖片）

與眾多「偽史論」愛好者不同，黃河清的資歷亮眼，不僅曾在法國接受西方史學訓練，還曾在中國美術學院、清華大學等知名高校任教。正因如此，他的大膽理論在學界內外引起強烈關注。

在《南方週末》2024年6月刊登的專訪中，黃河清口出豪言：「西方歷史造假的事實瞞不住了，西方偽史必然崩潰。快一點五年之內，慢一點10年之內，必然崩潰」。

他還聲稱，整個人類文明史將被重寫，「真相是中國才是人類文明的主要發源地」。

但報導發出後，黃河清卻指責該報未經他本人審閱就擅自刊出，導致其中出現不少口誤和表達不當之處。

其實，黃河清並不是唯一一位公開支持「西方偽史論」的高校教授。北京師範大學副教授陳志新2024年線上上課程中聲稱，中國學術界普遍認同，古希臘、古羅馬根本不存在，是西方杜撰出的偽史；西方真正的文明應從文藝復興算起，而文藝復興的西方著名人物，都膜拜中國輝煌悠久的歷史。

從冷門到出圈：偽史論如何在網上走紅？

「西方偽史論」的觀點儘管獵奇，卻得以在中國互聯網世界佔據一席之地。不少中國線民反映，宣揚這類觀點的視頻在B站和抖音等平臺上頗具規模，平臺也時常推薦諸如「上古華夏文明其實就是古埃及文明」的視頻。

一位在中國高校研究西方古典哲學的副教授對《南華早報》說，對於真正鑽研古代哲學和歷史的人來說，「西方偽史論」根本不具說服力。在學術界，這類說法更多被當作笑談，但在大眾層面卻意外地「有市場」。

他坦言，如今網路上甚至身邊不少人開始相信這類觀點，他不得不時常出面解釋其荒謬之處，有時甚至感覺自己在為整個學科「正名」。

這名副教授認為，這類現象本質上是現代社會的副產品：「一場講解亞里斯多德原著的學術講座，可能少有人點開；但如果你說‘亞里斯多德的著作根本不存在’，反而更容易在網上火起來。」

他還指出，民族主義情緒的浪潮，也是這類思潮得以流行的重要推力。

早在2009年，一篇研究「偽史論」網路傳播現象的論文就指出，大眾普遍偏好戲劇性強、情感共鳴高的歷史敘事，尤其是那些能強化身份認同的版本。文章認為，正是這類敘事迎合了民族情緒，並在新媒體的擴散力下得以迅速佔據一席之地。

黃河清也坦言，「西方偽史派」早期的處境非常艱難，但自2023年起，整個社會的氛圍變了。他不僅出版了兩本新書，還通過社交平臺發佈短視頻，專攻年輕受眾。

他認為，中國年輕人不再崇拜西方，更容易接受這套理論。

儘管「偽史派」的聲量不小，但許多年輕學者並不擔心會影響嚴肅的學術研究。

一名在復旦大學攻讀西方古典哲學的研究生說，雖然她平時不太關注這類歷史陰謀論，但她認為，學者有責任阻止錯誤觀點的傳播。

她指出，這些關於古代文明的爭議，學界早已討論多年，並已有大量研究成果證實其真實性。但這些學術成果並沒有有效觸及大眾，才讓「偽史派」人士有了「鑽空子」的機會。

中國前媒體人胡錫進也曾表態稱，認為學者應跟「西方文明是從《永樂大典》抄來的」等類似論調保持距離，並呼籲網路大V不要借「民族文化自信」之名推波助瀾。

不過，澎湃新聞2021年刊發的評論文章認為，「偽史派」在中國興起反映的不是文化自信，而是近代文化自卑現象仍不斷延續的體現。真正的文化自信，應該建立在對基本歷史事實正確的認知和捍衛上。

來自中國官方的「打臉」

如今，隨著多個宣揚「西方偽史論」的帳號被集體封禁，這場頗具聲勢的「傳教運動」似乎正遭遇阻力。黃河清將此歸因於「西方偽史的衛道士們有預謀、有組織的統一行動，並非官方行為」。

這一說法尚無確鑿證據。但可以確定的是，中國官方至今並未公開支持「西方偽史論」，甚至似乎還時不時「打臉」這種說法。

去年11月，中國與希臘共同舉辦首屆世界古典學大會。中國國家主席習近平向大會致賀信時說，兩千多年前，中國和希臘兩大文明在亞歐大陸兩端交相輝映，為人類文明演進作出了奠基性貢獻，並呼籲學界擔負起古典學研究的使命，為促進文明傳承發展、推動文明交流互鑒作出更大貢獻。

去年11月，希臘國家考古博物館的279件文物在中國國家博物館展出，圖為展出的部分陶器與雕像。（網絡圖片）

與此同時，中希兩國之間的文化互動還在持續推進。去年11月，希臘國家考古博物館的279件文物在中國國家博物館展出，涵蓋陶器、壁畫與雕塑等。

由此看來，中國官方並不認為這些文物是近現代西方人偽造的，否則也不會登上中國國家博物館這樣的大雅之堂。

只是，普通民眾仍應有質疑主流歷史敘述的權利，就如西方國家不曾動用國家機器封禁反思自身歷史敘事的討論。但部分人士挾著民族主義情緒，通過反智言論將中國文化「神化」乃至「捧殺」，恐怕才是讓官方不得不加以警惕的原因。