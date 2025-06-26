有片｜延邊大學畢業禮請食堂阿姨演講爆紅　真摯叮囑台下學生淚目

綜合內媒報道，6月20日，食堂阿姨劉曉梅在吉林省延邊大學畢業典禮上的真情演講爆紅，台下學生亦眼泛淚光。



劉曉梅在工作。（人民日報公眾號）

延邊大學畢業禮上一名食堂阿姨劉曉梅的演講片段在網路上爆紅。（影片截圖）

台下畢業生。（影片截圖）

近日，延邊大學畢業禮上一名食堂阿姨劉曉梅的演講片段在網路上爆紅，她提到：「別嫌阿姨囉唆，真的是有太多的放心不下。外賣雖然方便，總不如自己做的營養健康，熬夜加班的時候別總拿泡麵湊合。難過委屈了，千萬別一個人扛着。工作壓力再大，學習再忙，都要好好吃飯……」

延邊大學畢業禮上一名食堂阿姨劉曉梅的演講片段在網路上爆紅。（影片截圖）

她還提到：「後勤的叔叔阿姨們，特意為你們準備了一份畢業小禮物，我們後勤所有服務人員加班加點包製了15000個餃子。」「上車餃子」不僅是東北習俗，更承載着他們對學生深深的祝福與牽掛。影片顯示，台下不少畢業生深受感動，眼泛淚光。

劉曉梅在工作。（人民日報公眾號）

劉曉梅。（人民日報）

上述影片在網絡上爆紅後，不少網民亦讚其真摯：「看完她的發言，很感動，很溫暖。」「已經和孩子的父母沒有什麼區別。」「平凡的崗位，金子般的愛心。」「隔着屏幕我都感動了」「真摯感人，勝過多少領導空洞講話。」

劉曉梅在工作。（人民日報公眾號）

事後劉曉梅在闢謠冒充她的賬號後表示，希望大家把更多的關注度留給畢業的孩子們，能多給他們一些包容和機會。「他們真的很努力，很棒，走出校門，初入社會，希望大家對他們能多一些耐心，拜託了。」