伊以戰爭｜美媒：中國重燃對建造中俄天然氣管線項目興趣

據《華爾街日報》6月25日報導，美軍日前空襲伊朗核設施，引發伊朗國會一度批准關閉全球關鍵能源航道霍爾木茲海峽，雖後續以伊達成停火協議，伊朗尚未採取行動，但此事件已促使中國重新考慮能源供應安全，並重燃對建造「西伯利亞力量2號」中俄天然氣管線的興趣。



根據諮詢公司睿諮得能源（Rystad Energy）資料，中國約30%的液化天然氣進口來自卡塔爾和阿聯酋，經由霍爾木茲海峽運輸。此外，中國小型民營「茶壺」煉油廠高度依賴伊朗廉價原油，伊朗逾90%的石油出口至中國。中東局勢動盪促使中國重新評估從該地區進口能源的可靠性。

根據分析公司Vortexa的數據，從2022年初到今年5月，每天約有1,780萬至2,080萬桶原油、凝析油和燃油通過霍爾木茲海峽。(Reuters)

「西伯利亞力量2號」是繼2019年開通的「西伯利亞力量」管線後，計劃從俄羅斯經蒙古國輸氣至中國的項目，年輸氣量可達500億立方公尺。然而，因價格、所有權條款分歧及中國對過度依賴俄羅斯能源的擔憂，談判多年未果。柏林智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」主任陳寒士（Alexander Gabuev）表示，中東的不確定性凸顯穩定陸上管道供應的地緣政治價值。

同時，俄羅斯因俄烏戰爭資金需求，對中國市場依賴加深，其石油佔中國進口約五分之一。俄羅斯官方媒體《Prime》近期報導將中東緊張局勢與「西伯利亞力量2號」項目聯繫，稱中國正緊急回歸該計畫。分析師預測，俄羅斯總統普京8月底訪華與中國國家主席習近平會晤時，將推動此項目。

接近北京決策層的消息人士透露，面對美國試圖離間中俄關係，中國有意通過推進該項目鞏固雙邊關係。然而，中國可從中東及其他地區採購液化天然氣，且為避免過度依賴單一國家，將石油和天然氣進口比例限制在20%以內，這也導致談判進展緩慢。