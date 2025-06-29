山東艦有幾勁？中國完全自主設計建造首艘航母　各種性能勝遼寧艦

解放軍海軍山東艦航母編隊將於7月3日至7日訪問香港，引發極大關注。與基於前蘇聯平台改建的遼寧艦不同，山東艦是中國真正意義上完全獨立自主設計建造的首艘航空母艦，於2019年12月正式交付海軍。本文為大家詳細介紹山東艦的特別和重要之處！



殲-15艦載機在航母山東艦上進行飛行訓練。（國防部）

首艘國產航母山東艦於2019年12月交接入列：

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中國的第一艘航母為遼寧艦，遼寧艦是由前蘇聯的廢棄航母瓦良格號改建，即在半成品的基礎上打造出來的。

而中國的第二艘航母山東艦則是由中國自主設計、自主配套、自主建造的首艘航艦，是中國真正意義上的第一艘國產航空母艦，於2013年開工建造，經過一系列測試與下水試驗，於2019年12月交接入列，舷號「17」，中國海軍在該年從此進入雙航母時代和國產航母時代。

6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為山東艦放飛艦載戰鬥機。（微信公眾號＠人民海軍）

與遼寧艦相比，山東艦擁有肉眼可見的優化和提升。山東艦有300多米長、20多層樓高，艦上共有3000多個艙室，屬於中型常規動力航母。與遼寧艦相比，山東艦略大一點，艦橋更緊湊、小巧。飛行甲板和機庫也經過重新設計，比遼寧艦的面積和體積更大，可停放更多艦載機。

遼寧艦。（海軍新聞）

此外，山東艦的雷達、電子戰系統、通信系統、動力系統、艦載武器等性能都有所改進和提高，提升了戰力。

更重要的是，作為航母主要戰力體現的艦載機，山東艦也可能和遼寧艦有所不同。根據央視軍事本月報道雙航母編隊赴西太平洋等海域開展訓練時所配發的圖片，山東艦甲板上停放的殲-15艦載機的機頭罩呈淺灰色，這是去年才公開的彈射型殲-15T或電子戰型殲-15D的主要特徵，標誌著航母艦載機的升級和提升。

中國完全自主建造航母的里程碑

可以說，山東艦對於中國的意義遠超一艘軍艦本身，它是中國完全自主建造航母的里程碑，證明了中國已完整掌握大型航母的全套核心技術，包括設計、材料、動力、艦載機適配、電子系統集成等，實現了航母建造技術的自主可控。

山東艦也是中國海軍戰略轉型的核心。山東艦的入列和形成戰鬥力，提升了中國海軍的遠海綜合作戰能力和戰略威懾力。它使中國海軍具備了在遠海區域建立可靠制空制海權的能力，是支撐中國由「近海防禦」向「近海防禦與遠海護衛相結合」戰略轉型的核心裝備。