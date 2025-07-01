馬興瑞卸任新疆書記「另有任用」　他的下一步有兩種可能

7月1日，來自新華社的重磅人事消息顯示，日前經中共中央決定，馬興瑞不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記，另有任用，陳小江任新疆維吾爾自治區黨委書記。

陳小江生於1962年，2020年任中央統戰部副部長、國家民族事務委員會主任，2022年任中央統戰部分管日常工作的副部長，今次他出任新疆書記，既說明中央對他的重用，他有望在未來成為政治局委員，又說明新疆治理有可能強化統戰工作。

馬興瑞生於1959年，長期在航天系統工作，2013年3月離開軍工央企，出任工信部副部長，2013年11月空降廣東，擔任廣東省委副書記、政法委書記。2015年他出任深圳市委書記，2017年當選廣東省省長，2021年12月升任新疆書記，2022年在二十屆一中全會上成為政治局委員，直到今次他卸任新疆書記，另有任用。

2017年11月18日，時任香港特首林鄭月娥在香港會見時任廣東省省長馬興瑞（左二），簽署《內地與香港特別行政區關於在廣深港高鐵西九龍站設立口岸實施『一地兩檢』的合作安排》。（香港01）

在馬興瑞之前，張春賢、陳全國先後擔任新疆書記。張春賢曾任交通部部長、湖南省委書記，2010年出任新疆書記，任內實行「柔性治疆」，2016年卸任新疆書記，當時的官方說法是另有任用，後來證實出任中央黨的建設工作領導小組副組長，2018年成為全國人大常委會副委員長。陳全國曾任河北省省長、西藏書記，2016年接替張春賢成為新疆書記，為了應對暴恐，鐵腕治疆，2021年卸任新疆書記，當時的官方說法同樣是另有任用，後來出任中央農村工作領導小組副組長。

2021年馬興瑞接替陳全國時，不少分析認為中央是看重馬興瑞的紮實技術背景和執政廣東、深圳的經驗，故馬興瑞的履新意味着治疆風向的轉變，即從過去的鐵腕治疆轉向強化經濟民生工作，治理風格會適度柔性化。從馬興瑞上任之後的表現來看，他注重統籌發展和安全，提升新疆的開放程度，推動新疆治理趨於常態化。

現在馬興瑞卸任新疆書記，他的另有任用具有兩種可能。第一種可能是與張春賢、陳全國一樣，出任中央某個決策議事協調機構的副手，或者在以後轉任人大、政協的副國家級領導人。第二種可能是考慮到馬興瑞治疆的表現和他過往履歷，出任更加重要的領導職務。不過現在並非人事換屆之年，如果馬興瑞出任更加重要的領導職務，無疑說明中央有新的重要人事安排和調整。通常來說，人事調整往往都會在適當時候發布消息，另有任用的馬興瑞下一步去哪兒，相信不久後會揭曉。