習近平肯定馬興瑞等治疆工作 官媒報道體現新疆優先級排序

內地官媒報道，8月26日，習近平在結束出席南非「金磚國家領導人峰會」回到國內後，在烏魯木齊專門聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府、新疆生產建設兵團的工作匯報，並對如何治理新疆做出了明確要求。

這是兩年內習近平第二次視察新疆，上次視察新疆是2022年7月新冠疫情期間，兩年內連續兩次視察新疆，突顯了習近平對新疆工作的重視。習近平在講話中也開門見山強調了新疆工作的重要性，說新疆工作在中共「黨和國家工作全局中具有特殊重要的地位，事關強國建設、民族復興大局。」

從新華社等官媒就此次視察發布的新聞內容看，未來治疆工作主要包括七方面內容，按順序分別為社會穩定、民族工作、經濟發展、基層與群眾工作、正面宣傳、融合發展以及加強中共黨的領導等，反映出中央治疆工作的各主要領域與重要性排序。

值得注意的是，習近平在講話中還首先對新疆各項工作取得的成績給予了肯定。而新疆現任黨委書記馬興瑞是2021年12月由廣東省長任上調任，接替上任書記陳全國，已在新疆主政近兩年。從習近平對新疆工作的肯定看，馬興瑞的治疆工作得到了中央肯定。

習近平在講話中要求與會人員要始終把維護社會穩定擺在治疆工作首位，加強抓穩定和促發展兩方面工作的統籌結合，以穩定確保發展，以發展促進穩定。要着眼長治久安，高舉法治旗幟，用好法律武器，提升法治化水平，築牢穩定的法治基礎。要完善防範化解重大風險隱患機制，把開展反恐反分裂鬥爭與推動維穩工作法治化常態化結合起來，堅持標本兼治、綜合施策，加強源頭治理。就當地伊斯蘭教的發展，他還特地要求「要深入推進伊斯蘭教中國化，有效治理各種非法宗教活動。」

中國官方公布武警新疆總隊反恐畫面。（中國央視視頻截圖）

就新疆民族工作，習近平指出鑄牢中華民族共同體意識是新時代黨的民族工作的主線，也是民族地區各項工作的主線。要把鑄牢中華民族共同體意識工作抓實。無論是出台法律法規還是政策措施，都要把是否有利於強化中華民族的共同性、增強中華民族共同體意識作為首要考慮。要堅定推行國家通用語言文字教育，逐步提高群眾使用國家通用語言文字的意識和能力。要加強文物和文化遺產保護利用，引導幹部群眾樹立正確的國家觀、民族觀、歷史觀、宗教觀。要加強對青少年的現代文明教育、科普教育，引導他們積極融入現代文明生活。

在至關重要的發展問題上，習近平強調要構建新發展格局、推動高質量發展、推進中國式現代化。他要求新疆要立足資源稟賦、區位優勢和產業基礎，大力推進科技創新，培育壯大特色優勢產業，積極發展新興產業，加快構建體現新疆特色和優勢的現代化產業體系，推動新疆邁上高質量發展的軌道，同全國一道全面建設社會主義現代化國家。他還要求做好各省市與新疆建立的對口支援工作，加強新疆與內地產業合作、人員往來，鼓勵和引導新疆群眾到內地就業，鼓勵和支持內地人口到新疆創業、居住發揮新疆獨特的區位優勢，加快「一帶一路」核心區建設，使新疆成為向西開放的橋頭堡。

習近平還提出要在新疆堅持和發展新時代「楓橋經驗」，把準群眾訴求，及時解決基層群眾的困難和矛盾。楓橋經驗是指20世紀60年代初， 由毛澤東指示推廣、由浙江省紹興市諸暨縣楓橋鎮創造的「發動和依靠群眾，堅持矛盾不上交，就地解決。 實現捕人少，治安好」的社會治理經驗，習近平出任領導人後這一經驗又被再次強調和推廣。

楓橋經驗陳列館。（資料圖片）

就輿論工作，習近平強調要加強正面宣傳，展現新疆開放自信的新面貌新氣象，多渠道多形式講好新時代新疆故事，有針對性地批駁各種不實輿論、負面輿論、有害言論。習近平這一要求可能和前些年西方媒體及政治人物、人權組織渲染新疆存在所謂「強迫勞動」、「拘留營」，因而要抵制新疆棉花並對一些治疆官員進行制裁有關。

因為新疆地處邊疆，在反恐維穩、經濟發展、生態保護、民族團結、軍民融合等方面一直面臨綜合平衡融合發展的挑戰，習近平在講話中還要求當地「要落實黨中央確定的政策舉措，堅持兵地一盤棋，」「加大融合力度，加快推進兵地融合發展。」

最後，習近平還強調做好新疆工作，「關鍵是要堅持黨的全面領導，切實加強黨的建設。要堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅決貫徹黨中央決策部署。」要「持續深化正風肅紀反腐，營造風清氣正政治生態。」這是一條政治要求，被放到第七條提出，但是卻具有統領作用，和他上任以來一直強調加強黨的領導等治國主張完全一致。