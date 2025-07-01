俄羅斯出現中國熱：莫斯科中餐館人滿為患，中國製造取代美國製造

「脫離西方軌道，俄羅斯人將中國視為新榜樣」。在美西方世界挑動大國對抗加劇緊張局勢之際，中國與俄羅斯關係不斷深化，這一趨勢也引發了美國媒體的關注。



2025年5月30日，中國北京，外交部副部長孫衛東（右）與俄羅斯副外長魯登科（Rudenko Andrey Yurevich，左）舉行中俄亞太地區事務磋商。（外交部官網）

美國《紐約時報》6月30日發表的長篇評論文章提到，隨著俄羅斯與西方關係惡化，特別是俄烏衝突爆發後，曾經崇尚西方的俄羅斯社會正在迅速向中國靠攏，中國文化和商品在莫斯科隨處可見，許多俄羅斯年輕人學習漢語、想去中國留學，中國汽車也大量湧入俄羅斯市場。

分析人士稱，這一現象不僅由於中國在外交和經濟上支持俄羅斯，也與中國自身的發展有關。但部分人仍對西方產品抱有眷戀，認為對中國的興趣可能是暫時的，一旦與西方關係改善，這股「中國熱」可能會消退。

莫斯科的中餐連鎖店人滿為患 《紐約時報》

「對中國興趣濃厚，俄羅斯人彷彿發現了另一個星球」文章稱，對於曾經崇尚西方一切的俄羅斯人來說，中國已變得很時髦。年輕人在學習漢語，中國文化和商品在莫斯科隨處可見。

在莫斯科一座龐大的中國主題公園入口處的亭台下，愛廖娜·伊耶夫斯卡婭正在完成大學作業。在華麗的亭台樓閣、拱橋、池塘和孔子雕像的背景下，她的一位朋友用手機拍攝她用漢語滔滔不絕地贊美這座公園。

19歲的伊耶夫斯卡婭是莫斯科城市大學的一年級學生，她表示選擇學習中文，是因為她相信中國正在崛起，而掌握這門語言能為她帶來更好的前景。如今，莫斯科的許多高校都開設了類似的課程。她說：「很多年輕人都想去中國留學，中國有太多的機會。中國很酷，而且發展得非常快。」

《紐約時報》感慨，在一個曾一度崇尚一切西方事物的國家裡，如今發生了出人意料的變化：中國對俄羅斯人來說變得令人嚮往和時髦。

俄羅斯人在中國主題公園裡拍攝婚紗照。（翻攝 《紐約時報》）

中國汽車如今在莫斯科街頭隨處可見；俄羅斯的精英階層雇傭中國保姆，以鼓勵他們的孩子盡早學習漢語；莫斯科的博物館和藝術機構爭相舉辦中國展覽和演出……

俄羅斯科學院中國與當代亞洲研究所所長基里爾·巴巴耶夫在一封電子郵件中寫道：「過去三年讓俄羅斯人以全新視角看待東方，不再只是將它視為歐洲的異國替代品，而是商業、旅遊和學習的主流方向。」

他補充道：「俄羅斯民眾對這一趨勢興趣濃厚，彷彿剛剛發現了另一個星球。」俄烏衝突爆發以來，中國不僅購買俄羅斯的石油天然氣，中國生產的商品也填補了俄羅斯因西方制裁面臨的商品短缺。所有這些都助推了俄羅斯全國範圍內對中國商品和文化日益增長的狂熱。

中餐館在俄羅斯大受歡迎。（網絡圖片）

在莫斯科，少數開設中文課程的公立學校已供不應求；不僅語言類大學，就連理工學院也紛紛開設漢語課程。招聘網站數據顯示，要求掌握中文的職位近年來激增。中國戲劇導演如今將現代中國小說改編為戲劇，在那些曾經歡迎西方藝術家的劇院上演。

今年4月，莫斯科一家大型博物館舉辦了來自中國國家博物館的瓷器和文物展覽。書店裡關於中國文化的圖書也擺在顯眼位置。1月底，莫斯科市政府在春節期間用紅燈籠裝點市中心，在紅場附近還擺放了一隻懷抱聖誕樹的巨型熊貓。

莫斯科地鐵專門開通了一列紅色「中國主題列車」，並將地鐵圖用中文翻譯。城市廣告牌和國家電視台都引用了中文「金句」，而中國餐館也在俄羅斯各地迅速擴張。

為俄羅斯精英階層提供保姆服務的公司創始人瓦倫丁·戈爾表示，為滿足對中文保姆日益增長的需求，他不得不加緊招聘。他說，目前中文保姆的薪資可達每月5000美元——這在俄羅斯已算高薪，但招人仍然困難。

他指出，雖然英語保姆仍最受歡迎，但中文保姆已經取代法語保姆，成為第二選擇。

2024年10月24日，比利時比利時澤布呂赫（Zeebrugge）港口，圖為比亞迪的電動車停泊在港口，（Reuters）

中國汽車是俄羅斯「擁抱中國」的一個顯著標誌。據汽車市場咨詢機構Autostat的數據，去年中國汽車在俄羅斯銷量突破90萬輛，而2021年僅為11.5萬輛。

曾經在歐洲各地試駕歐洲車的俄羅斯廣播節目主持人謝爾蓋·斯季拉文，如今在影片網站YouTube的汽車博客中幾乎只介紹中國車。他說：「寶馬（BMW）在俄羅斯依然更有面子，但我認識一些人已經從保時捷換成了理想。」如今，這個中國品牌在莫斯科街頭也已司空見慣。

「中國是俄羅斯唯一的朋友」

俄羅斯雜誌編輯、有五個孩子的中國愛好者亞歷山大·格雷克說，年輕人對中國的看法存在代際差異。「14歲以上的孩子還是更喜歡西方，」他說，「但年紀小的那些對西方幾乎一無所知，反而對亞洲充滿興趣。」

「他們看不到任何美國製造的東西，他們周圍的一切都是中國製造的。」59歲的格雷克在莫斯科一間咖啡館裡喝著綠茶說道，他所有的孩子都學過中文，其中一個14歲的女兒已能流利交流，明年夏天將前往中國，與中國家庭同住，以練習口語。「就像以前孩子們去英國學英語一樣。」

對格雷克和他的家人來說，原因很簡單。「中國現在是我們唯一的朋友。」他列舉了一些中國是世界領導者的技術領域，如太陽能和人工智能。「它正在成為世界頂級強國。」

2025年1月7日，美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas），中國製造的電動車極氪（Zeekr）在年度消費性電子展CES 2025上展出。（Reuters）

俄羅斯人對西方產品仍有眷戀

但另一方面，儘管中國商品越來越受歡迎，但俄羅斯人對西方產品仍有眷戀，尤其是那些因制裁而難以獲得的品牌。比如在莫斯科，一位開著中國車的出租車司機說，如果價格相同，他們仍會優先考慮德國車。

此外，西方品牌依舊在莫斯科街頭比比皆是。莫斯科一處新建的高檔住宅區起名「騎士橋私人公園」和「貝爾格雷維亞」等充滿倫敦風情的名字，而非讓人聯想到上海或北京的名字。就連位於莫斯科附近的一個中資商業區也叫「GreenWood」這樣的英文名。

還有一些俄羅斯人稱，他們說對中國興趣的增加可能是一種暫時的權宜之計。漢語語言和文化專家尤利婭·庫茲涅佐娃說，她還記得曾經學習漢語被認為是很奇特的事情，漢學家是一個邊緣群體。她說，她認為一旦與西方的關係改善，這股「中國熱」就會結束。「我們只能與歐洲親近，因為相似甚至相同的文化將我們聯繫在一起。」

官方數據顯示，中國連續15年保持俄羅斯第一大貿易夥伴國地位，2024年，中俄雙邊貿易額達2448億美元，同比增長1.9%，創下歷史新高。

2025年6月20日，中國國務院副總理丁薛祥在聖彼得堡會見俄羅斯總統普京（新華社）

據俄羅斯經濟發展部介紹，截至2024年8月份，俄中兩國正在聯合實施86個大型項目，投資額預計達18萬億盧布。這些投資涉及原材料和化學、農業和汽車工業、家用電器生產以及運輸和物流基礎設施建設等多個領域。在5月4日播出的一檔節目中，俄羅斯總統普京表示，俄中關係可靠、穩定，「這種關係的存在本身就加強了世界的穩定」。

「今天的俄中關係不是空談，它具有深遠的戰略意義。為什麼？首先是因為我們兩國的國家利益契合，我們是鄰邦，建立良好關係是必要的，這是對兩國發展都有益的因素。」普京指出，「今天俄中關係正在發揮作用，且作用非常有效，特別是在世界動蕩不減反增的時刻。俄中之間的關係如此可靠、穩定，它的存在本身就加強了世界的穩定。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

