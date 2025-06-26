歲半童隨家逃離伊朗　抵莫斯科機場卻遇暴力男　遭倒豎葱狠摔昏迷

俄羅斯莫斯科機場6月23日發生男子暴力對待嬰孩的事件，一名31歲白羅斯籍男子轉機時突然抓住旁邊一名約1歲半男童，以「倒豎葱」方式把男童狠狠摔倒在地，導致男童受傷昏途，頭骨和脊椎骨折。男子承認犯案，據伊朗傳媒指，該男童為本來居於伊朗的阿富汗人，為逃離戰火而到達莫斯科。



事發於莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport），閉路電視畫面顯示，男童當時站在疑犯Vladimir Vitkov附近，父母不在身旁，疑犯突然走近，伸手抓住男童，把他舉高，再以「倒豎葱」方式狠狠摔倒到地上，導致男童倒地不起。

根據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）指，該男童名為Yazdan，本來是在伊朗的阿富汗人，在伊朗受轟炸後一家逃離，在當日抵達莫斯科，豈料遇上暴力事件。伊朗駐莫斯科大使譴責事件。

31歲白羅斯籍疑犯Vladimir Vitkov接受俄羅斯警方拘留（俄羅斯執法部門影片截圖）

據俄媒指，被告在案發時處於吸毒後狀態。他接受警方盤問時承認「我企圖殺那小孩……我受到藥物影響。」俄羅斯調查人員指其他在案發前飲用大量酒精，並吸食大麻。他面臨高達20年監禁。

男童頭骨和脊椎骨折，幸掃瞄顯示腦部沒有損傷，預計需時一個月康復。