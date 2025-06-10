烏克蘭發動無人機襲擊　俄羅斯：莫斯科所有機場航班停飛

烏克蘭對俄羅斯實施無人機襲擊後，俄羅斯民航局Rosaviatsia周二（10日）稍早表示，為確保安全，部門已暫時停止莫斯科所有4個主要機場的航班。與此同時，烏克蘭指控俄羅斯實施發動衝突以來最大空襲。



俄羅斯國防部通報稱：「莫斯科時間6月9日下午9時時50分至下午11時55分防空兵器摧毀76架烏克蘭固定翼無人機：在布良斯克州上空摧毀46架；別爾哥羅德州上空16架；克里米亞共和國上空摧毀9架；在奧廖爾州和卡盧加州上空各2架；在沃羅涅日州上空摧毀1架。」

烏克蘭空軍當天表示，俄羅斯在夜間對烏克蘭發動自衝突以來最大規模的無人機襲擊，共發射近500架無人機。

烏軍稱，此輪襲擊中，俄軍除發射479架「沙赫德」自殺式無人機外，還向烏克蘭多地發射20枚各型導彈，打擊重點集中在烏克蘭中部和西部地區。

烏空軍表示，其防空部隊在當晚擊落277架無人機和19枚導彈，僅有約10個空中目標成功命中預定目標。據有關部門通報，目前已知有一人受傷。美媒指，上述數據尚無法通過獨立渠道核實。