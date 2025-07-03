山東艦航母編隊訪港：相比於8年前　中國海軍實力的飛躍

7月3日上午，山東艦航母編隊已經抵達香港海域，將組織系列開放參觀和文化交流活動。這是繼2017年遼寧艦航母編隊訪港之後，時隔8年，航母編隊再度訪港。



8年前的7月，為慶祝香港回歸20周年，航母遼寧艦與三艘艦艇訪港，曾引發許多關注。遼寧艦是中國首艘航母，前身是蘇聯時期尚未建造完成的一艘航母，中國購買之後，歷經多年的建造和改進，2012年正式交付海軍。遼寧艦的服役標誌中國海軍多年以來航母夢的實現，具有節點意義，為中國海軍的發展打下基礎。

相比於8年前，本次訪港的山東艦航母編隊是有史以來中國海軍對外展示的綜合實力最強的編隊，預示中國海軍裝備和技術的一次飛躍。山東艦既是中國第二艘航母，又是首艘自主設計、自主建造的國產航母。

山東艦航母編隊7月3日早上駛進香港以西水域。（廖雁雄攝）

據內地媒體報道，相比於8年前訪港的遼寧艦，山東艦的艦橋更緊湊、小巧，飛行甲板、機庫的面積和體積更大，雷達、電子戰系統、通信系統、動力系統等性能都有所改進和提高，作為航母主要戰力體現的艦載機同樣可能有所升級和提升。

今年4月，東部戰區組織山東艦航母編隊位台灣島以東海空域與海空兵力進行艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目演練。今年6月，山東艦航母編隊、遼寧艦航母編隊赴西太平洋等海域開展訓練，受到外界許多關注，被形容為「中國雙航母首次同時出現在太平洋」。

陪同山東艦訪港的三艘艦艇分別是導彈驅逐艦延安艦、湛江艦和導彈護衛艦運城艦。延安艦是世界一流的055「萬噸大驅」，是中國海軍有史以來噸位最大、技術最先進、綜合作戰能力最強的驅逐艦，相當於航母的「帶刀護衛」。去年9月，延安艦作為航母編隊哨艦在台灣島以東海域參加實戰化演練。

2024年10月，遼寧艦、山東艦首次開展雙航母編隊演練。（資料圖片）

湛江艦是第二代湛江艦，是052D改進型導彈驅逐艦，運城艦是054A型導彈護衛艦，曾兩次前往亞丁灣護航。今年6月山東艦赴西太平洋海域開展訓練，湛江艦、運城艦都有參與。

本次訪港的山東艦航母編隊配置既與今年6月在西太平洋海域訓練的山東艦編隊配置幾乎一樣，又有新增「萬噸大驅」延安艦。這樣的強大配置既顯示出國家對於「一國兩制」和香港的支持，又說明國家將香港作為對外展示海軍發展的窗口。

今年6月的雙航母訓練是中國海軍航母首次突破第二島鏈，證明中國海軍已經有能力走向深藍和有能力維護自己的核心利益，現在的亞太海域早已不是曾經受制於人的亞太海域。除了山東艦、遼寧艦之外，2022年中國首艘彈射型航空母艦福建艦已經下水，2024年已經進行海試，預計不久之後，中國將迎來「三航母時代」。

曾經在很長時間，海軍裝備和技術的落後是中國軍隊面臨的一個嚴峻現實，航母是數代中國海軍官兵、軍事工作者、軍事愛好者的夢想。經過一代又一代人的持續努力，在中國成為世界第二大經濟體和第一大工業國的今天，海軍裝備和技術已經取得重大飛躍。從8年前的遼寧艦編隊訪港到今天山東艦編隊訪港，變化的是中國海軍的發展乃至背後整個中國軍工的進步，不變的是維護髮展與和平的決心。