山東艦訪港惹內地網民羨慕：啥時候輪到我們參觀呀？

7月3日，中國海軍山東艦航母編隊抵達香港。此前，山東艦訪港的消息一出，便惹來不少內地網民羨慕：「真帥，羨慕香港人民了！」



香港島西南邊的數碼港海濱公園早上6時30分已有不少市民和媒體在海邊聚集，還有市民專門帶瞭望遠鏡希望更清楚地看到航母。（深圳衛視）

7月3日早上，由航空母艦山東艦飛彈驅逐艦延安艦、湛江艦、飛彈護衛艦運城艦組成的海軍艦艇編隊抵達香港海域，正式開啟香港的訪問。

中國海軍官兵在山東艦甲板排出「國家安好」四個大字。

山東艦航母編隊7月3日早上駛進香港以西水域。（廖雁雄攝）

山東艦航母編隊7月3日早上駛進香港以西水域。（廖雁雄攝）

網民評論。（截圖）

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據報道，2017年7月1日，中國人民解放軍海軍遼寧艦編隊駛向香港，是遼寧艦第一次向公眾開放，也是艦載戰鬥機第一次集中展示。2025年7月3日，中國海軍山東艦航母編隊抵達香港，第一艘國產航母山東艦更是首次向公眾開放參觀。

2017年7月，中國第一艘航空母艦遼寧艦編隊訪港，參加解放軍進駐香港20周年慶祝活動。（香港01）

中國海軍官兵在山東艦甲板排出「國家安好」四個大字。

而不少內地網民羨慕香港居民可以參觀航母：「真羨慕香港的朋友們啊，本山東人還沒見過山東艦呢」「真帥，羨慕香港人民了」「我也想參觀咱的軍艦和航母啊啊啊」「珠江也大把地方停！」「什麼時候來內地讓大家也感受一下啊！」「啥時候輪到內地參觀呀？」