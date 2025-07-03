山東艦訪港惹內地網民羨慕：啥時候輪到我們參觀呀？
撰文：許祺安
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7月3日，中國海軍山東艦航母編隊抵達香港。此前，山東艦訪港的消息一出，便惹來不少內地網民羨慕：「真帥，羨慕香港人民了！」
7月3日早上，由航空母艦山東艦飛彈驅逐艦延安艦、湛江艦、飛彈護衛艦運城艦組成的海軍艦艇編隊抵達香港海域，正式開啟香港的訪問。
據報道，2017年7月1日，中國人民解放軍海軍遼寧艦編隊駛向香港，是遼寧艦第一次向公眾開放，也是艦載戰鬥機第一次集中展示。2025年7月3日，中國海軍山東艦航母編隊抵達香港，第一艘國產航母山東艦更是首次向公眾開放參觀。
而不少內地網民羨慕香港居民可以參觀航母：「真羨慕香港的朋友們啊，本山東人還沒見過山東艦呢」「真帥，羨慕香港人民了」「我也想參觀咱的軍艦和航母啊啊啊」「珠江也大把地方停！」「什麼時候來內地讓大家也感受一下啊！」「啥時候輪到內地參觀呀？」
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