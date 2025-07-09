陳小江接任新疆書記有望進入政治局　治疆思路將發生新變化

7月1日，馬興瑞卸任新疆維吾爾自治區黨委書記，陳小江接任。這是最近一段時間以來內地官場最重要的人事調整新聞，從中或許可以看出今後治疆思路的變化。



陳小江生於1962年，曾在中國水利報社工作多年，2008年調任水利部辦公廳主任，2011年擔任黃河水利委員會主任，2015年任中紀委宣傳部部長（副部長級），後又擔任遼寧省紀委書記、監察部副部長、中紀委副書記、國家監委副主任，2020年出任國家民族事務委員會主任，2022年擔任中央統戰部分管日常工作的副部長。今次他調任新疆黨委書記，是決策層對他的重用。考慮到新疆在整個國家治理的重要戰略地位，作為新疆黨委書記的陳小江有希望在2027年成為政治局委員。

陳小江是體制內媒體人出身，有在水利、紀委監察系統的工作經驗，2016年空降遼寧任紀委書記，恰逢國家整治遼寧拉票賄選案之際。2020年陳小江擔任國家民族事務委員會主任，是1954年以來首位漢族主任。這被外界不少人視作是為了落實國家「鑄牢中華民族共同體意識」工作。在國家民族事務委員會、統戰部工作期間，陳小江的工作自然會與作為維吾爾自治區的新疆治理有比較多的聯繫。

從陳小江的背景來看，他來到新疆工作，大概率會在延續過往新疆治理工作的同時強化統戰工作，會突出「鑄牢中華民族共同體意識」工作。對比當初馬興瑞調任新疆初期的情形與現今陳小江調任新疆的情形，便能看出今後新疆治理的一些變化。

2021年12月27日，新上任的新疆黨委書記馬興瑞（中）在烏魯木齊市調研。（新疆日報）

2021年12月25日，新疆召開領導幹部會議，馬興瑞出任新疆書記，並在會上提出「依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆」，既表示「決不讓來之不易的穩定形勢發生逆轉」，又強調「以人民為中心推進經濟高質量發展，不斷滿足人民對美好生活的需要」。

2022年2月8日，是春節假期後首個工作日，當時馬興瑞在自治區人大常委會、自治區人民政府、自治區政協、新疆生產建設兵團機關走訪調研，再次提出「堅持依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆」，主張「打造內陸開放和沿邊開放的高地」和「統籌發展和安全」。

相較而言，在7月1日的新疆領導幹部會議上，正式上任的陳小江提出「堅持把鑄牢中華民族共同體意識作為各項工作主線」和「紮實推進中華民族共同體建設」，既強調「始終把維護社會穩定擺在首位」，又表示「進一步全面深化改革，緊貼民生推動高質量發展」。

7月2日，陳小江到自治區人大常委會、自治區人民政府、自治區政協、新疆生產建設兵團機關看望幹部職工，再次指出：「堅持把鑄牢中華民族共同體意識作為新疆各項工作的主線。」與2021年馬興瑞相比，陳小江表述的變化意味着今後新疆治理會在以往基礎上強化統戰、中華民族共同體工作。