觀察站｜中共統戰部「黑馬」陳小江

隨着「老資格」張裔炯（1955年）的退位，一年多前出人意料執掌國家民委的陳小江（1962年）順勢接棒，於2月份開始負責中共統戰部的日常工作，目前中央統戰部官網領導欄已更新。「水漲船高」自然之理，這也順帶讓人們開始關注二十大後，中共統戰部的人事更迭，包括中央統戰部部長尤權的接班人。

1954年出生的尤權2017年十九大當選中央書記處書記，並接棒孫春蘭執掌中央統戰部，至今已5年。2022年秋中共二十大召開，料年過68歲的尤權很難再獲連任，中央統戰部換帥實屬必然。

然而，回溯既往，作為中共中央直屬職能部門中僅次於中辦、中組部、中宣部的大部門，其「一把手」幾乎從未在系統內產生，自1990年代以來，除劉延東早年由共青團轉統戰部系統外，多數都是地方大員調任，擁有豐富的地方從政經驗——當然，原中辦主任令計劃短暫主持中央統戰部在事後看來被認為是一種極為特別的安排，不做討論。

比如說，曾被鄧小平欽點的團派明星王兆國在進入中央統戰部前履歷豐富，從基層到中辦，甚至還主政福建、執掌國台辦；杜青林更不必說，離開長春一汽後轉戰多地，從吉林省委副書記任上轉戰海南主政，21世紀初擔任農業部長5年，再外放四川主政，可謂老資格的地方大員；現任國務院副總理的孫春蘭亦復如是，從遼寧到福建，從福建再到天津，名副其實的地方實力派；接下來，現任中央書記處書記兼中央統戰部部長尤權，早年在國辦服務國務院副總理黃菊，後在電監會多年，最後也是在擔任了5年福建省委書記後「入京」……

而且可以發現，這三十年來的歷任中央統戰部部長，王兆國、孫春蘭、尤權……3人在福建留下了足跡。如果說這並非簡單的巧合的話，那恐怕果真與統戰部的重要工作對象台灣有着莫大的關係。

而相較來說，如今已貴為中央統戰部常務副部長兼國家民委主任的陳小江，卻並非這樣的角色。

陳小江出身於水利系統，從1984年武漢水利學院畢業參加工作到最後離開水利部長達31年時間，期間歷任中國水利報社社長、水利部直屬機關黨委常務副書記、水利部辦公廳主任、水利部黃河水利委員會主任等要職。

2015年陳小江離開水利系統，進入紀檢系統，同年調任中紀委宣傳部部長，接替當時調任監察部副部長的肖培。此後，陳小江幾乎以每年一調整的速度，從遼寧省委常委兼紀委書記到監察部副部長，並且在2017年10月份躋身中紀委副書記，6年內完成從副部級到正部級的仕途跨越。

直到2020年，他突然轉戰國家民委，引來諸多猜測。

事實上，陳小江履新國家民委之前，國家民委人事更迭頻繁，曾在温家寶內閣主政國家民委的楊晶落馬，此後的王正偉、巴特爾履職時間均不太長。2016年王正偉卸任，中共即在對國家民委的例行巡視中提到：

黨組領導核心作用發揮不夠，推動貫徹落實黨的民族政策的工作措施不到位，對委屬民族院校工作重視不夠，學生思想政治工作薄弱；機關黨建工作薄弱，基層黨組織軟弱渙散，組織生活不規範，存在不按規定交納黨費問題；有些下屬單位選人用人把關不嚴，「違規用人」「近親繁殖」等問題突出。黨組抓早抓小不力，監督執紀寬鬆軟，履行全面從嚴治黨主體責任不到位；一些領導幹部存在民族工作特殊思想，紀律意識淡薄，違反中央八項規定精神問題突出；對下屬單位監管缺失，一些單位財務管理混亂，存在較大廉潔風險。同時，巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委、中央組織部等有關方面處理。



所以，陳小江這一在十八大後轉戰紀檢系統多年的反腐大將履新國家民委，恐怕在當時整頓國家民委的意味更重一些。如今，陳小江在統戰系統內水漲船高，風頭似乎正勁，然而歷任中央統戰部副部長從梁金泉到朱維群再到張裔炯，看來都很難問鼎部長的寶座。