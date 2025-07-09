前武漢市長被查：新冠疫情中的湖北F4給中國治理的警示
7月8日，湖北省政協原黨組成員、副主席周先旺被查的新聞引發許多人的關注。在反腐行動早已常態化的背景下，一個副部級官員的落馬，公眾往往習以為常。周先旺被查之所以讓許多人感到特別，主要是因為他曾在2020年新冠疫情肆虐的時候擔任武漢市長。
周先旺和當時的湖北省委書記蔣超良、湖北省長王曉東、武漢市委書記馬國強被外界稱作湖北F4，他們應對疫情的表現遭到輿論的批評。
新冠疫情是本世紀持續時間最長、波及最廣的全球公共衛生事件，許多人的命運都受到影響。時間回到5年多前的2020年1月初，當時新冠疫情已經在武漢小範圍傳播，但遺憾的是，當時武漢官方對外說法是未發現明確的人傳人證據，直到2020年1月20日著名醫學專家鍾南山院士公開證實人傳人，武漢、湖北乃至整個中國才啟動大規模疫情防控行動。儘管相比於後續世界範圍內普遍的新冠疫情失控，當時中國有效阻斷疫情傳播，但湖北F4的應對表現着實讓許多人感到失望。
正是因為新冠疫情的爆發，湖北F4的政治命運發生改變。2020年2月13日，在輿論場普遍批評武漢防疫不力的情勢下，湖北省委書記蔣超良和武漢市委書記馬國強同時被免職，分別由上海市長應勇、濟南市委書記王忠林接任。
1年後的2021年1月，周先旺不再擔任武漢市長，退居二線，轉崗湖北省政協。同年5月，尚未到退休年齡的王曉東卸任湖北省長，交棒給時任武漢市委書記王忠林。再之後，蔣超良、周先旺分別在2025年2月、2025年7月被查，而曾在疫情期間調任湖北、武漢的應勇、王忠林都分別升任最高人民檢察院檢察長、湖北省委書記。
如果2020年武漢未出現新冠疫情，湖北F4會有不一樣的仕途走向，但一場公共衛生事件暴露出他們的短板，從而改變他們的政治命運。現在回過頭來看，蔣超良、周先旺均涉嫌嚴重違紀違法，王曉東、馬國強防疫不力，說明他們當年都不稱職。與他們形成鮮明反差的是，2003年王岐山在北京防治SARS獲得許多人的認可。
為政之要，惟在得人；用非其才，必難致治。小到一個地區，大到一個國家，選拔任用的官員是否德才兼備往往直接影響治理的成效。中國革命的成功、改革開放以來的國家進步，都離不開一批批德才兼備的幹部。
1992年鄧小平在南方談話中說過：「中國的事情能不能辦好，社會主義和改革開放能不能堅持，經濟能不能快一點發展起來，國家能不能長治久安，從一定意義上說，關鍵在人。」疫情中的湖北F4故事說明，在中國現代化進程中，選拔德才兼備的官員是重中之重。