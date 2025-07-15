中國6月出口恢復增勢　出口多元化戰略成效顯現

中美關稅談判達成初步協定後，受企業「搶出口」拉動，中國6月出口恢復增長勢頭，對東盟出口保持強勁，對美出口降幅也收窄。



受訪學者分析，中國6月出口增速加快既受中美貿易戰影響，也顯示中國官方出口多元化戰略取得成效。

中國海關總署7月14日公布數據，以美元計，6月中國出口同比增長5.8%，高於《彭博社》預測的5%，為今年3月以來首次出口增速加快；進口由下降3.4%轉為增長1.1%，是2月以來首次增長。

上半年累計來看，以美元計，中國出口同比增長5.9%，進口下降3.9%，實現貿易順差5860億美元，同比大增34.7%，創歷史新高。

分國別看，6月中國對美國出口同比下滑16%，但降幅較5月的35%有所收窄；對東盟和非洲出口增速加快，分別增長17.2%和34.6%；對歐盟出口增速則放緩至7.6%。

進出口貿易是中國經濟的重要組成部分。（新華社）

香頌資本執行董事沈萌接受《聯合早報》採訪時分析，由於中美尚未就關稅達成最終共識，中國與歐洲的貿易協商也保持一定彈性，因此不論中國企業還是官方都鼓勵盡可能多出口，以應對後續關稅談判可能的不利結果。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員李耀受訪時則指出，中國今年上半年的貿易數據不僅受中美貿易戰牽動，也反映出中國國內經濟轉型政策的影響。

她說，由於中國加強環保監管，尿素等高污染產品出口下跌超90%；建築石材出口則在外部關稅和內部環保監管的雙重壓力下下滑約30%；太陽能板和新能源汽車出口也在內卷和「反內卷」的拉鋸中開始下降。

從地區分布來看，李耀計算的中國貿易聚集指數顯示，中國目前主要出口到歐洲、東南亞、拉丁美洲和非洲，顯示出口多元化成效顯著。

在東盟內部，李耀指出，中國對印尼、泰國的出口增長達到20%左右，且對泰國出口增長仍在加速，但對印尼、馬來西亞和菲律賓的出口增速正在減緩，已低於4月峰值水準。

上半年強勁出口 有助實現第二季GDP目標

中國出口規模去年首次突破25萬億元，創歷史新高。在投資不足、內需疲軟的背景下，出口成為拉動中國經濟增長的關鍵引擎。

今年第一季，中國經濟超預期增長5.4%。中國官方將在7月15日公布第二季國內生產總值（GDP）。

保銀投資首席經濟師張智威博預計，上半年強勁的出口有助於抵消國內需求疲軟，使第二季GDP增速保持在官方目標5%左右。

對於下半年的出口形勢，中國海關總署副署長王令浚14日說，全球單邊主義、保護主義上升，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性增加，「下半年中國外貿穩增長仍需要付出艱苦努力」。

沈萌認為，在轉口貿易被美國列為關稅目標的情況下，再加上下半年各種關稅將陸續開始實施，中國出口將面臨越來越多、越來越複雜的壓力，而留給中國調整的手段可能反而越來越少。

他說：「一旦中美確定關稅稅率，也可能造成中國與其他交易夥伴潛在的立場摩擦，這些都可能疊加成為中國下半年出口的嚴峻挑戰。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

