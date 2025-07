中國2025上半年生產總值超66萬億元　同比增5.3%　居民收入增長

7月15日,國新辦舉行新聞發布會,介紹2025年上半年國民經濟運行情況,國家統計局副局長,初步核算,上半年國內生產總值660536億元(人民幣,下同),按不變價格計算,同比增長5.3%。分季度看,一季度國內生產總值同比增長5.4%,二季度增長5.2%。分產業看,第一產業增加值31172億元,同比增長3.7%;第二產業增加值239050億元,增長5.3%;第三產業增加值390314億元,增長5.5%。



盛來運介紹,上半年,全國固定資產投資 (不含農戶)248654億元,同比增長2.8%;扣除房地產開發投資,全國固定資產投資增長6.6%。6月份,固定資產投資(不含農戶)環比下降0.12%。

分領域看,基礎設施投資同比增長4.6%,製造業投資增長7.5%,房地產開發投資下降11.2%。全國新建商品房銷售面積45851萬平方米,同比下降3.5%;新建商品房銷售額44241億元,下降5.5%。分產業看,第一產業投資同比增長6.5%,第二產業投資增長10.2%,第三產業投資下降1.1%。民間投資同比下降0.6%;扣除房地產開發投資,其他民間投資增長5.1%。高技術產業中,信息服務業,航空、航天器及設備製造業,計算機及辦公設備製造業投資同比分別增長37.4%、26.3%、21.5%。

上半年,貨物進出口總額217876億元,同比增長2.9%。其中,出口130000億元,增長7.2%;進口87875億元,下降2.7%。民營企業進出口增長7.3%,占進出口總額的比重為57.3%,比上年同期提高2.3個百分點。對共建「一帶一路」國家進出口增長4.7%。機電產品出口增長9.5%,占出口總額的比重為60.0%。6月份,進出口總額38527億元,同比增長5.2%。其中,出口23394億元,增長7.2%;進口15134億元,增長2.3%。

此外,上半年,社會消費品零售總額245458億元,同比增長5.0%,比一季度加快0.4個百分點。按消費類型分,商品零售額217978億元,增長5.1%;餐飲收入27480億元,增長4.3%。6月份,社會消費品零售總額同比增長 4.8%,環比下降0.16%。

中國北京商業區・中國經濟:People walk on an overpass past the headquarters of Dalian Wanda Group, in Beijing's Central Business District (CBD), China August 8, 2023. REUTERS/Tingshu Wang