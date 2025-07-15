中國2025上半年生產總值超66萬億元　同比增5.3%　居民收入增長

7月15日，國新辦舉行新聞發布會，介紹2025年上半年國民經濟運行情況，國家統計局副局長，初步核算，上半年國內生產總值660536億元（人民幣，下同），按不變價格計算，同比增長5.3%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.4%，二季度增長5.2%。分產業看，第一產業增加值31172億元，同比增長3.7%；第二產業增加值239050億元，增長5.3%；第三產業增加值390314億元，增長5.5%。



全國固定資產投資同比增長2.8%

盛來運介紹，上半年，全國固定資產投資 (不含農戶)248654億元，同比增長2.8%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長6.6%。6月份，固定資產投資(不含農戶)環比下降0.12%。

分領域看，基礎設施投資同比增長4.6%，製造業投資增長7.5%，房地產開發投資下降11.2%。全國新建商品房銷售面積45851萬平方米，同比下降3.5%；新建商品房銷售額44241億元，下降5.5%。分產業看，第一產業投資同比增長6.5%，第二產業投資增長10.2%，第三產業投資下降1.1%。民間投資同比下降0.6%；扣除房地產開發投資，其他民間投資增長5.1%。高技術產業中，信息服務業，航空、航天器及設備製造業，計算機及辦公設備製造業投資同比分別增長37.4%、26.3%、21.5%。

貨物進出口同比增2.9%

上半年，貨物進出口總額217876億元，同比增長2.9%。其中，出口130000億元，增長7.2%；進口87875億元，下降2.7%。民營企業進出口增長7.3%，占進出口總額的比重為57.3%，比上年同期提高2.3個百分點。對共建「一帶一路」國家進出口增長4.7%。機電產品出口增長9.5%，占出口總額的比重為60.0%。6月份，進出口總額38527億元，同比增長5.2%。其中，出口23394億元，增長7.2%；進口15134億元，增長2.3%。

社零總額同比增長5.0%

此外，上半年，社會消費品零售總額245458億元，同比增長5.0%，比一季度加快0.4個百分點。按消費類型分，商品零售額217978億元，增長5.1%；餐飲收入27480億元，增長4.3%。6月份，社會消費品零售總額同比增長 4.8%，環比下降0.16%。

中國北京商業區・中國經濟：People walk on an overpass past the headquarters of Dalian Wanda Group, in Beijing's Central Business District (CBD), China August 8, 2023. REUTERS/Tingshu Wang

全國規上工業增加值同比增長6.4%

上半年，全國規模以上工業增加值同比增長 6.4%。6月份，規模以上工業增加值同比增長6.8%，環比增長0.50%。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長4.2%；股份制企業增長6.9%，外商及港澳台投資企業增長4.3%；私營企業增長6.7%。1-5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額27204億元，同比下降1.1%。

居民消費價格（CPI）同比降0.1%

上半年，全國居民消費價格（CPI）同比下降0.1%。6月份，全國居民消費價格同比上漲0.1%，環比下降0.1%。上半年，扣除食品和能源價格後的核心CPI同比上漲0.4%，比一季度擴大0.1個百分點。其中，6月份核心CPI同比上漲0.7%，比上月擴大0.1個百分點。

上半年，全國工業生產者出廠價格同比下降2.8%。其中，6月份同比下降3.6%，環比下降0.4%。上半年，工業生產者購進價格同比下降2.9%。其中，6月份同比下降4.3%，環比下降0.7%。

新華社照片，嘉善（浙江），2021年7月13日 浙江嘉善積極推進鄉村振興高質量發展 7月12日，空中俯瞰嘉善縣姚莊鎮橫港村（無人機照片）。

全國失業率平均值下降0.1%

另外，上半年，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比一季度下降0.1個百分點。6月份，全國城鎮調查失業率為5.0%。

本地戶籍勞動力調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.8%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.8%。31個大城市城鎮調查失業率為5.0%。全國企業就業人員周平均工作時間為48.5小時。二季度末，外出務工農村勞動力總量19139萬人，同比增長0.7%。

全國居民人均可支配收入21840元

居民收入方面，農村居民收入增長快於城鎮居民。上半年，全國居民人均可支配收入21840元，同比名義增長5.3%，扣除價格因素實際增長5.4%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入28844元，同比名義增長4.7%，實際增長4.7%；農村居民人均可支配收入11936元，同比名義增長5.9%，實際增長6.2%。從收入來源看，全國居民人均工資性收入、經營凈收入、財產凈收入、轉移凈收入分別名義增長5.7%、5.3%、2.5%、5.6%。全國居民人均可支配收入中位數18186元，同比名義增長4.8%。