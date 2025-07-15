都21世紀了，執迷於蕩婦羞辱才是有損國格

連日來，大連工業大學一名女學生與烏克蘭電競選手Zeus的出軌傳聞，在網上傳得沸沸揚揚。據傳，該女學生已有男朋友，但與Zeus發生親密關係，不料親密照片和影片被Zeus放在社交媒體，引發不少網民對該女學生的指責甚至蕩婦羞辱。



7月13日，大連工業大學發布一則公告，稱鑑於該校一名女生的不當行為，造成了惡劣的負面影響，擬給予開除學籍處分。大連工業大學所援引的一個依據是《大連工業大學學生違紀處分規定》第十九條第六款：與外國人不正當交往，有損國格、校譽的，視情節給予記過及以上處分。大連工業大學的公告一經發布，迅速引發輿論廣泛質疑，既被法學專家認為公然違反教育法，又被批評觀念陳腐愚昧。

本來，相比於甘肅省天水市褐石培心幼兒園幼兒血鉛異常事件，女學生出軌只是一件涉及個人隱私的小事，根本不應該成為輿論熱點，但因為不少網民對該女生的蕩婦羞辱和大連工業大學的不當處分，才引爆輿論。

針對大連工業大學女生事件，Zeus回應後，網民指其「謊話連篇」。（資料圖片）

不可否認，該女生的行為存在不妥，如果她已經有男朋友，那她的行為無疑會對她的男朋友造成傷害。她交往的烏克蘭電競選手Zeus大概率是一個人品不怎麼樣的渣男，她未能對Zeus拍攝私密照片和影片的行為保持必要的警惕，說明她遇人不淑、識人不善。然而即便這樣，該女學生的行為屬於個人自由和私德範疇，既不是大錯，又不違法。她的私密照片和影片被放在社交媒體，錯的是烏克蘭電競選手Zeus，而絕不是她。

該女學生是一個成年人，具有法律保護的自由和隱私權，她可以自主決定自己的行為。網民可以對她的行為有不同看法，但絕不能進行網暴，不能侵犯她的隱私權。

Zeus去年12月在上海參加電競比賽。（資料圖片）

時代早已不同，今天中國處於21世紀，包容、開放、尊重隱私、尊重女性、區分公域和私域、區分道德問題和法律問題應該是改革開放以來的社會共識。將一個普通女學生的私事扣上「有損國格」的大帽子，純粹是瞎扯，既是對國格的嚴重曲解，又是與文明社會的價值追求嚴重背離。大連工業大學本來應該保護該女生的隱私，防止她遭受二次傷害，不料竟然小題大做、本末倒置，實在是觀念陳腐。

法治精神的一個關鍵地方在於保護公民的正當權益和自由。只要不涉及公共利益，尊重和保護個人隱私是文明社會的應有之義。女性長期在歷史上處於從屬地位，被大量不合理的陳規陋習所壓制、綁架。現在時代已經不同，包括女性在內的每個人都有自由選擇和公平發展的權益。

改革開放以來的社會進步，一個重要體現正在於走向包容、開放、多元，在於區分公域和私域、區分道德問題和法律問題。將一件私事公然扭曲為蕩婦羞辱才是「有損國格」，才是破壞多年以來社會發展形象。