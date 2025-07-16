大連工業大學出軌事件引過多關注　天水幼兒鉛中毒事件更值得關心

本來，甘肅天水幼兒血鉛中毒事件是最近輿論場熱議的公共事件，不料突然之間，大連工業大學一名女學生與烏克蘭電競選手Zeus的出軌傳聞引爆輿論場，爭議不斷。然而，大連工業大學的女生出軌事件只是關於個人隱私、個人自由和私德的小事，沒必要小題大做，真正值得反思的是影響公共利益的天水幼兒血鉛中毒事件。



Zeus在網絡發布二人私密影片炫耀「戰績」：

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儘管不少人關注、討論大連工業大學的女生出軌事件，其實是夾雜自身對於當今社會許多問題的認知和情緒，比如是否狹隘民族主義、是否「外國的月亮圓」、兩性問題、道德問題、法律問題。這都是可以理解的，都指向現實的不同面向。

但一碼歸一碼，在討論大連工業大學的女生出軌事件時應該區分公域和私域、區分道德問題和法律問題，不能上綱上線，不能雙標。出軌只是親密關係、家庭倫理範疇的過錯，既不違法，又不涉及大是大非，與國格無關，公眾沒必要過度反應。

針對大連工業大學的女生出軌事件，Zeus回應後，網民指其「謊話連篇」。（資料圖片）

相較而言，甘肅天水幼兒血鉛中毒事件才是關乎公共利益的事情，才是一個社會亟待查缺補漏、吸取教訓、改進治理的事情。自進入7月以來，甘肅省天水市麥積區褐石培心幼兒園幼兒血鉛異常案件，引發許多人對長期以來的食品安全、公共監管、社會監督的關心。7月8日，甘肅省天水市聯合調查組的調查結果顯示，血鉛中毒的原因是褐石培心幼兒園後廚人員通過網絡平台購買彩繪顏料，稀釋後用於部分食品製作，截至7日晚10時，涉事幼兒園共計233名幼兒存在血鉛異常。

不過聯合調查組的調查結果依舊讓公眾存在疑問。比如，後廚人員購買的是什麼彩繪顏料，他們是何動機。再如，網上公開的訊息顯示天水市當地醫院的血鉛檢測結果和外地的西安市醫院差異非常大，為什麼會這樣，天水當地是否有人為干預。

甘肅省天水市褐石培心幼兒園後廚製作食品時添加彩繪顏料。（影片截圖）

針對公眾疑問，7月12日，甘肅成立省委省政府調查組，提級調查天水幼兒血鉛異常問題，並請生態環境部、國家衛健委等部委專家參與，國務院食安辦派出工作組指導督辦。以這樣的調查規格來說，大概率可以破除天水當地的人為干預因素。

論道理，如果基層治理、地方治理能及時糾偏，如果公共監管、社會監督行之有效，幼兒血鉛異常問題是可以在天水當地得以調查清楚和妥善解決，但如今只能依賴高級別調查組的提級調查。這隻能說明基層治理、地方治理存在不足，公共監管、社會監督存在短板。這樣的情況與三年多前江蘇徐州豐縣生育八孩女子事件和兩年前江西南昌高新區鼠頭鴨脖事件相似，都只能寄希望於高級別調查組的介入。這既反映出基層治理、地方治理的公信力困境，又會過多消耗寶貴的公共資源。

事已至此，希望甘肅的提級調查能把天水幼兒血鉛中毒事件的來龍去脈調查清楚，能消除公眾疑問，能及時進行救濟和查缺補漏。從長遠來看，無論是為了防止「塔西佗陷阱」還是促進公共福祉，都應該吸取類似教訓，持續改進治理和強化社會監督。