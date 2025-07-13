甘肅省提級調查天水幼兒血鉛中毒 國務院食安辦工作組指導督辦
撰文：許祺安
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《央視新聞》報道，7月12日，甘肅省成立省委省政府調查組，提級調查天水市麥積區褐石培心幼兒園幼兒血鉛異常問題。國務院食安辦派出工作組指導督辦。
近日，甘肅天水市麥積區褐石培心幼兒園發生部分幼兒血鉛異常事件。此前，麥積區公安分局以涉嫌生產有毒、有害食品罪將朱某琳、李某芳和牛某元、賀某霞等食堂從業人員共8人依法刑事拘留，另有2名涉案人員被依法採取取保候審強制措施。
7月12日，甘肅省成立省委省政府調查組，提級調查天水市麥積區褐石培心幼兒園幼兒血鉛異常問題。調查組由省委省政府主要負責同志為組長，省紀委監委、省教育廳、省公安廳、省生態環境廳、省衛生健康委、省市場監管局等部門參加，並請生態環境部、國家衛生健康委等部委專家參與。國務院食安辦派出工作組指導督辦。
調查處置結果將及時向社會公布。
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