美國擬對中國無人機加徵關稅　分析：恐令北京更強硬回應

作為徵收潛在關稅的「前奏」，美國商務部7月14日宣布，已對外國進口的無人機和多晶矽啟動所謂「國家安全調查」。



這正值中美「互緩關稅截止日」前夕，有媒體7月15日分析，華盛頓或希望藉此在對華談判中「爭取更多籌碼」。但報道同時援引專家看法說，對特朗普政府而言，這也許是把「雙刃劍」，因為即使真的施加關稅，其對中國相關產業的影響也不會是「實質性」的，倒是可能強化中方內部的強硬聲音。

就算關稅落地 對中國產業也沒有實質性影響

美商務部是根據美國《貿易擴展法》第232條發起上述調查的。有媒體指出，雖然美方聲明並未明確點名中國，但中國企業在這兩項調查所針對的商品——無人機系統及其零部件、多晶矽及其衍生品——的產業中均佔據主導地位。多晶矽即太陽能電池板和半導體的關鍵材料。2023年，全球多晶矽供應中，中國產量比例高達92.08%。

根據該條款，一旦美商務部的調查認定相關進口商品威脅美國國家安全，總統特朗普就將有權對其徵收額外關稅。此前，特朗普曾利用232條款對外國進口的鋼鐵、鋁和汽車徵收關稅。他上周宣布，將自8月1日起對所有進口銅徵收50%的關稅，也是源於另一項「232調查」。

據悉，美國商務部長將在270天內提交調查結果。期間，美國政府將向公眾徵求意見，截止日期為8月6日。

一名美國士兵在使用大疆無人機。（美軍照片）

不過，美國世界大型企業研究會中國中心高級顧問、常為跨國企業提供中國戰略諮詢的裴睿東（Alfredo Montufar-Helu）認為，調查也可能給特朗普政府帶來意想不到的後果。他坦言，如果華盛頓將調查用作未來對華貿易談判的籌碼，他也「不會感到意外」，但這個做法很可能是一把「雙刃劍」。

根據5月14日發布的《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，中美將在90天內互相暫停實施部分關稅。這意味著此措施將在8月12日到期，故外界普遍將此視為所謂中美「關稅休戰最後期限」。裴睿東稱，鑒於此，中美雙方均對通過長期解決方案緩解局勢感興趣。「這不僅出於經濟考量，還因為中美兩國均有戰略利益，需要爭取時間以減少對外依賴。」

然而，裴睿東表示，即使這項調查最終導致美方徵收關稅，其「對中國（相關）產業也不會有實質性影響」，這使得當前的主要問題變成了，美方調查「可能會強化中方內部更偏強硬派的聲音，從而使中方未來的貿易談判立場變得更加強硬」。

今年4月，美方對華加徵畸高關稅後，中國也以大幅加征關稅作為回應，將對美輸華商品加征的關稅稅率從34%、84%提高到125%，並在世貿組織就美國「對等關稅」措施提起訴訟。總計27家美國實體被各自列入出口管制管控名單和不可靠實體清單，6家美國企業產品被暫停畜牧產品輸華資質。此外，期間中方依法對釤、釓等7類中重稀土相關物項實施出口管制的措施，也受到海外關注。

美國高度依賴從中國進口稀土，圖為美國唯一運營的稀土礦。（Getty）

隨後的5月，美國多個港口貨運量暴跌，拉響了業內警報。5月7日，美國第二大集裝箱港西雅圖港表示，該港當天到港的集裝箱船數量為零，屬新冠疫情暴發以來首度發生此情況。長灘港、洛杉磯港等美國最繁忙的港口貨運量與平時相比下降超過30%，下轄上述兩港的美國聖佩德羅灣港區的官員一度表示，在過去的12個小時裡，沒有任何貨船從中國啟航前往這兩個美國西海岸主要港口。

據《彭博社》，當地時間7月15日，美國財政部長貝森特暗示，原定於下月到來的中美「關稅休戰最後期限」具有靈活性，並強調中美之間的談判處於「非常良好的狀態」。

難以動搖的地位

需要指出的是，美國政府對中國無人機的「追剿」早在2016年已經開始，當時有美國議員以「網路資料安全」為由，提案限制大疆。2017年，美國國防部又以「或向中國政府提供美國關鍵基礎設施和執法數據」為由，把大疆列入制裁清單。2019年5月，美國政府再度禁止美國聯邦機構購買被確認具有「安全威脅」的國家製造的無人機，並禁止使用聯邦資金購買大疆無人機。

國產無人機品牌DJI（大疆創新）創始團隊組建於香港科技大學，目前擁有超過70%的全球市場佔有率。（Getty Images/當代中國授權）

去年12月，美國眾議院通過了《2025財年國防授權法》（NDAA），其中雖然沒有如此前預料的那樣，納入所謂的「反制中國無人機法案」，但法案授權「適當的國家安全機構」在一年內（即2025年底前）確定大疆等中國企業生產的無人機是否對美國國家安全構成威脅。

不過，美國的媒體、智庫都承認，即便如此，中國仍是商用無人機領域「公認的全球領導者」。美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）去年12月指出，作為全球最大的商用無人機製造商，大疆佔據了美國商用無人機市場90%的份額，以及全球消費級無人機市場80%的份額。按照海關總署的數據，2024年中國出口了372萬架無人機，出口額約為21億美元。

此外，中國在小型鋰離子電池等無人機部件的生產方面也處於領先地位。CSIS稱，若按產能計算，寧德時代是全球最大的無人機電池製造商。據報道，市場研究公司「無人機行業洞察」（Drone Industry Insights）的數據顯示，即使是中國以外的無人機公司，也依賴中國企業提供一些在其他地方無法獲得的零部件。

美國北卡羅萊納州，一名農民準備使用大疆無人機對農田進行施加覆蓋作物。（視覺中國）

「儘管努力多年，美國無人機製造商始終無法動搖大疆在全球近90%、美國約70%市場的壟斷地位。」美國Inc商業雜誌在去年11月的一篇文章中說，一些美國本土製造商都因此被迫放棄消費級市場。例如，大疆在美國市場最大的競爭對手Skydio2023年決定逐步停止其消費級無人機的生產，轉而專注於其更有競爭力的警用和軍用無人機市場。

Inc商業雜誌指出，無人機在美國的應用領域非常廣泛，不僅是消防局、警察局等緊急回應單位，農業、建築、海事、房地產等行業也依賴無人機進行植保、測繪、航拍等各種各樣的工作。對他們而言，大疆無人機是「性能最佳、價格最實惠」的選擇，歐美公司的替代產品不僅價格更貴，性能還不如大疆。

CSIS預計，未來美國對無人機的需求將持續增長。值得一提的是，今年6月初，特朗普曾簽署多項行政令，要求「確保美國無人機供應鏈不受外國控制或利用」，並敦促聯邦機構在法律允許的最大範圍內，優先採用美國國產無人機。《日經亞洲》當時注意到，在許多美國購物平台，大疆無人機一度一貨難求，部分商家甚至加價銷售。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

