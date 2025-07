中國未批美國「大而美法案」　紐時評兩原因：為何要阻止敵人犯錯

7月4日,是美國獨立日,特朗普(Donald Trump)在當天舉行的一次簽字儀式上將「大而美」法案正式簽署成法律,並表示要慶祝美國「黃金時代的開始」。對於美國通過該法案,中國並未有過多回應。對此,《紐約時報》今日(7月7日)發文表示,該法案可能會對中國持有的美國資產構成長期風險,但中國至今沒有批評法案,是想避免貿易戰,而且在中國的立場,法案可能會削弱美國的競爭力,使中國再次強大。



《紐約時報》中文網7日報導,中國作為過去20年美國債務最大持有國之一,從不迴避批評美國的財政做法。如2013美國債務上限談判陷僵局期間,中國向美國施壓,要求美國保護中國資產;2008年全球金融危機爆發後,中國更直指美國人的揮霍無度是罪魁禍首。

這次「大而美」法案預計到2034年,將使聯邦債務激增逾3萬億美元,並可能對中國持有的美國資產構成長期風險。中國卻不置一詞。僅官媒在報道時,強調了該法案的爭議性,將報道描述為一場「政治馬戲」;以及部分評論人士認為,投票突顯了美國「日益加劇的兩極分化」。

紐時報道認為,中國官員尚未公開批評「大而美法案」,有兩方面考量。首先是避免在雙方貿易戰休戰狀態下,再次激怒特朗普;中國更緊迫的是關稅問題,重振經濟增長更為重要。且目前雙方甚至可能在為兩國領導人會晤創造條件。

另一方面來看,站在中國的立場上,「大而美」法案非但不會推動美國經濟增長,還可能將美國推向財政懸崖,削弱與中國的競爭能力。上海國際關係學者沈丁立表示,特朗普的成功幾率「不確定」,而該法案通過削弱美國實力,「可能會間接幫助中國再次強大」。尤其是美國的混亂和危機,正好印證了當前世界格局「東升西降」的趨勢。

