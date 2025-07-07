中國未批美國「大而美法案」　紐時評兩原因：為何要阻止敵人犯錯

7月4日，是美國獨立日，特朗普（Donald Trump）在當天舉行的一次簽字儀式上將「大而美」法案正式簽署成法律，並表示要慶祝美國「黃金時代的開始」。對於美國通過該法案，中國並未有過多回應。對此，《紐約時報》今日（7月7日）發文表示，該法案可能會對中國持有的美國資產構成長期風險，但中國至今沒有批評法案，是想避免貿易戰，而且在中國的立場，法案可能會削弱美國的競爭力，使中國再次強大。



《紐約時報》中文網7日報導，中國作為過去20年美國債務最大持有國之一，從不迴避批評美國的財政做法。如2013美國債務上限談判陷僵局期間，中國向美國施壓，要求美國保護中國資產；2008年全球金融危機爆發後，中國更直指美國人的揮霍無度是罪魁禍首。

這次「大而美」法案預計到2034年，將使聯邦債務激增逾3萬億美元，並可能對中國持有的美國資產構成長期風險。中國卻不置一詞。僅官媒在報道時，強調了該法案的爭議性，將報道描述為一場「政治馬戲」；以及部分評論人士認為，投票突顯了美國「日益加劇的兩極分化」。

圖為2025年7月1日，「大而美」法案在美國參議院獲通過後，眾議院規則委員會在國會山莊召開會議。（Reuters）

紐時報道認為，中國官員尚未公開批評「大而美法案」，有兩方面考量。首先是避免在雙方貿易戰休戰狀態下，再次激怒特朗普；中國更緊迫的是關稅問題，重振經濟增長更為重要。且目前雙方甚至可能在為兩國領導人會晤創造條件。

另一方面來看，站在中國的立場上，「大而美」法案非但不會推動美國經濟增長，還可能將美國推向財政懸崖，削弱與中國的競爭能力。上海國際關係學者沈丁立表示，特朗普的成功幾率「不確定」，而該法案通過削弱美國實力，「可能會間接幫助中國再次強大」。尤其是美國的混亂和危機，正好印證了當前世界格局「東升西降」的趨勢。

美元、美金：A bank employee counts U.S. dollars banknotes at the headquarters of the Korea Exchange Bank March 12, 2003 in Seoul, South Korea.（Getty Images）

不過，北京大學的經濟學家姚洋則對「中國會因大而美法案收益」表示懷疑。他認為，只要美國仍是世界上最大的消費市場，就可以繼續借貸多年，且美國金融霸主、美元霸主的地位亦非可隨意替代。

報道指出，近年來來，中國也在逐漸持減美債，從十多年前的1.3萬億美元的峰值，降至目前的約7500億美元，轉而投資於黃金等其他資產。同時，也致力於削弱美國的「美元霸權」，以避免在面對關稅威脅時「更加被動」。