中國開建世界最大水電工程　胡錫進：印度應敞開心胸共推地區繁榮

位於西藏自治區林芝市的雅魯藏布江下游水電工程7月19日正式開工，該工程主要採取截彎取直、隧洞引水的開發方式，建設5座梯級電站，總投資約1.2萬億元。工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。



7月19日，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發表評論稱，雅魯藏布江下游水電工程將極大開發西藏豐富的水電資源，造福西藏及更廣闊的地區。儘管西方媒體和印度對此抱持疑慮甚至抹黑，但這些質疑是其一貫的偏見。

中國作為世界第一水電大國，在水電建設上始終遵守國際法，並有瀾滄江大壩的成功先例證明。他認為，印度應敞開心胸，從雅魯藏布江大壩的工程中發現他們自己的利益增進點，共同推動地區繁榮。



文章稱，1.2萬億元將投入到這項浩大工程中去，西藏在中國經濟和能源戰略版圖上的角色也將從此有所不同。官方沒有公布這一水電項目的總裝機容量，但是之前有報道說，它的總裝機容量將高達6000萬千瓦，幾乎相當於長江三峽水電站總裝機容量的三倍。因為項目的主體在西藏墨脫縣境內，媒體中經常將這個工程稱為「墨脫水電站」，《紐約時報》等西方媒體還將之稱為「全世界最大的水電項目」。

然而，西方輿論可不是帶著祝賀和讚揚口吻談墨脫水電站，而是談雅魯藏布江下游印度對大壩建成後可能影響印方用水的擔憂，並且誇張渲染大壩蓄水後可能產生的生態影響。回顧過去幾十年，西方媒體對中國的大型工程從來就沒有說過祝福的好話，全都是橫挑鼻子豎挑眼，無論是三峽工程，還是青藏鐵路，包括南水北調，他們一直都在潑冷水。幸虧中國沒怎麽搭理他們層出不窮的質疑，而是依據我們自己的科學評估，完成了一個又一個具有歷史意義的偉大工程。

雅魯藏布江。（視覺中國）

文章稱，雅魯藏布江在密集修建梯級大壩的大約48公里河道上海拔下降了約2000米，加上豐富的水量，是大自然賦予我們的極其寶貴的電力資源。過去中國沒有能力開發，那些資源一年又一年地白白在喜馬拉雅崇山峻嶺中飄逝而過，墨脫縣曾是中國最後通公路的邊疆縣，也是中國最不發達的地區之一。

然而時代賦予了中國人新的力量，中國多山的地形也觸發、推動我們對發展水電形成強烈的興趣。時至今日，中國已經是世界第一水電大國，水電技術遙遙領先。今天的中國工程師們已經有充足信心在喜馬拉雅山中沿著雅魯藏布江鑿洞、建壩，挑戰以往的技術極限，創造新的水電建設奇跡，把過去白白流淌的雅魯藏布江變成世界最強大的蓄電池之一。同時也有足夠的能力把雅魯藏布江產生的電力輸送出來，從而造福西藏，也造福更遠的地區。

文章稱，下游國家對上游國家建大壩有所擔心，這在當今的世界上應當說很正常，根本原因是過去美國這樣的大國和一些地區強國建起大壩後不顧下游國家利益，促使形成了下游國家對上游大壩的警惕心理。比如美國在科羅拉多河上游建了幾十座大壩，嚴重影響下游國家墨西哥用水，廣受詬病。另外，土耳其的安納托利亞工程劫走了下游敘利亞和伊拉克的來水，也是很不好的示範。

甚至印度自己在這方面也不乾淨。今年4月印控克什米爾地區發生導致人員傷亡的恐怖襲擊後，印度斷然在印度河上游堵住大壩，公開宣布不讓下游的巴基斯坦得到一滴水。之後季風雨季來臨，上游告急，印度又突然開閘放水沖淹下游的巴基斯坦地區。印度自己在大壩控水的問題上「不講武德」，對中國則以己度人。

文章稱，中國是非常守信用的國家，中國當年建瀾滄江大壩時，下游湄公河國家也有過擔心，後來中國與湄公河沿岸國家共同成立了瀾滄江—湄公河合作機制，上游的瀾滄江大壩完全沒有影響下游用水，還極大削弱了下游國家的水患威脅，一如三峽大壩對下游發揮調節用水和防止水患所起的那些積極作用。

胡錫進。（資料圖片）

胡錫進指出，中國是負責任大國，肯定不會拿雅魯藏布江大壩對印度進行威脅，施加政治壓力。而且很重要的是，上游國家建大壩完全符合國際法，外界想干預也無任何依據，中國也不可能受外界聲音的影響。

胡錫進稱，美國拜登政府期間曾在雅魯藏布江大壩的問題上挑撥印度，但也沒能掀起什麽波瀾。其實印度也在雅魯藏布江的下游，也即是布拉馬普特拉河上規劃了多個大壩，印方雖然有擔心，但是實在拿不出反對中國建大壩的理由，所以印方當時只是「敦促中國確保雅魯藏布江下游各邦的利益不會因上游地區的活動而受到損害」，雅魯藏布江大壩問題迄今並未成為中印之間有實質影響的外交糾紛。

胡錫進表示，作為一名媒體人，希望墨脫水電站的建設反而會成為中印開展合作的一個紐帶。印度方面應敞開心胸，從中國建設雅魯藏布江大壩的工程中更多發現他們自己的利益增進點，共同推動整個地區的繁榮。