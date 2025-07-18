娃哈哈爭產｜胡錫進：不應因個人私德全盤否定宗慶後歷史貢獻

生前一直以「一妻一女一布鞋」的樸素形象出現在公眾視野的娃哈哈集團創辦人、內地前首富宗慶後，在離世一年後，家族爆發3私生子起訴原繼承人宗馥莉的「繼承之戰」。3私生子自稱是宗馥莉「同父異母的弟妹」，入稟本港法院要求凍結其名下滙豐銀行帳戶內18億美元資產（約141.3億港元）。事件持續發酵之際，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進周四（17日）發表評論，認為不應因宗慶後個人私德問題而全盤否定其歷史貢獻。



胡錫進在個人微博發文表示，他主張不應因宗慶後個人私德問題而全盤否定其歷史貢獻，強調社會應繼續肯定這位民營企業家「對中國民營經濟發展和實踐改革開放所做的貢獻」。

圖為在杭州舉行的宗慶後追思儀式。（九派新聞）

他續指，對於私德出現問題但未危害他人及社會的個體，社會應當把握責罰尺度，給予必要寬容，「人非聖賢，普羅大眾都是飲食男女，很多人都會犯各種各樣的錯誤」。因此，對錯誤的定性不宜過度嚴厲，更需警惕「上綱上線，將犯錯者一棍子打死」的做法，強調社會規範的目的在於「治病救人，給人出路」。

他還特別呼籲對非官員非名人給予更多包容，並批評了當前網絡環境中存在的極端傾向，「要多一點寬容，輕易不要把一個人往『社死』搞。說實話，那不人道，也反智」。

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宗馥莉。（VCG）

日前向本港法院提起訴訟的3人是宗慶後與娃哈哈原高管杜建英所生，分別為宗繼昌（1996年出生）、宗婕莉（1998年出生）及宗繼盛（具體年份不詳）。杜建英在2021年受訪時曾透露，2014年其長子及次子已在美國讀高中，佐證了3名子女的存在。

而據鳳凰財經報道，知情人士劉洋（化名）指出，2018年宗家在為宗慶後父親編寫年譜時，明確記載宗慶後除宗馥莉外另有6名子女。這意味著除了杜建英的3名子女，宗慶後還與其他女性育有3名孩子。