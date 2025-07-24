台海有戰事｜兩岸辯論需掌握主動 不能由賴清德設定議題

賴清德在「團結十講」中重彈民進黨等台獨政黨和台獨理論家們彈了幾十年的老調，宣稱「台灣不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治台灣」，而且台灣有完整的國家要素——領土，人口，政府和主權，所以是一個獨立的國家。



賴清德6月22日發表「團結國家十講」系列的第一講。（Facebook@賴清德）

中國大陸媒體和評論人士在反駁賴清德謬論時則針鋒相對，認為，其一，中華人民共和國政府不僅在國際社會行使對台灣地區的代表權，以否決台灣當局在國際社會從事與其身份不符的活動或行為等來行使代表權，而且凡是涉及台灣地區的事務，聯合國及各當事國均會與中華人民共和國政府溝通協商，並尊重中方處理意見。在實際行動中，中華人民共和國政府還積極保障海外台胞的安全和正當合法權益。

其二，中華人民共和國政府對台行使著管轄權。具體表現為，國家司法機關對在台灣地區觸犯國家相關法律的人員實施司法管轄，如2024年6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發佈《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》；國家執法機關對台灣當局控制的某些地區實施行政管轄，如2024年2月金門漁船撞擊事件發生後，福建海警在金門附近海域實施常態化執法巡查行動等；國家司法機關對在外國實施犯罪的台灣地區嫌疑人員實施司法管轄，如2016年4月，中華人民共和國政府要求肯尼亞方面將「電信詐騙案」中的多名台灣地區犯罪嫌疑人遣返回國，並在大陸進行審判；國家軍事部門對台島周邊海域或空域實施軍事管轄。如近幾年為反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，中國人民解放軍多次在台島周邊組織大規模軍事演習等。

這些駁斥都很有道理，無論中華人民共和國政府以否定形式對台灣行使代表權，還是中華人民共和國政府司法機關、執法機關、軍事機關等對台灣行使管轄權都是事實，而且就這些涉台事務的性質而言，也屬於主權事務範疇。

10月25日，賴清德赴金門主持「古寧頭戰役75週年追思祭悼典禮」。（台灣總統府提供）

但考慮到兩岸分治的實際現狀，和國際社會因為兩岸長期分治後形成的普遍性錯誤認知，無論這些反駁有多合在理，也無論台灣當局對台澎金馬的管治是否合法，這些駁斥總回給人一種立論不足之感，而且很容易給台灣當局以反擊的空子。

比如，中華人民共和國政府在聯合國等國際組織以否決台灣當局在國際社會從事與其身份不符的活動或行為等來行使代表權，在一些針對其它國家性政體的意見表決過程中，中華人民共和國政府也行使過否決權，並不等於這些國家性政體也必然是中華人民共和國的一部分。

而且，在這個駁斥與反駁斥的過程中，台灣當局，特別是民進黨等台獨政黨和台獨理論家們還可以舉出另一些美國干涉台灣的案例，提出說在一些關於台灣事務的國際討論中，美國也表達過否定式立場，這是否也代表台灣是美國的一部分？另外美國軍事力量也出現在台海區域，是否也代表了美國在對台灣行使主權？儘管我們都知道美國關於台灣的表態以及在台海的軍事動作是對中國內部主權事務的干涉，是非法的，但是台灣當局的台獨政黨和台獨理論家們，仍能用這些似是而非的現象掩蓋本質，通過混淆是非，無理強辯三分，迷惑很多台灣民眾和國際輿論。

1943年11月，英國首相丘吉爾、美國總統羅斯福和蔣介石出席開羅會議時的合影。這次會議要求日本將竊取的台彭與附屬島嶼歸還中國，決定了台灣的戰後歸屬。

所以，在賴清德等宣稱「台灣不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治台灣」後，中國大陸方面進行針鋒相對的駁斥是必要的。但是，在對方首先拋出這個議題後，光從對方提出議題的角度進行駁斥，又等於是在跟著對方的節奏起舞，很容易陷入被動。在對方議題已經先一步攝取人們眼球關注和部分人心的情況下，光這樣駁斥遠遠不夠，必須從對方設定的議題戰場跳出來，另辟戰場，從最根本性的層面進行駁斥，才能掌握主動。

這個最根本的層面是什麼呢？是兩岸關係的性質，歸根結底是一個新政權與尚未被完全消滅的、在地方割據的舊政權之間的關係。中華人民共和國是一個新政權，代表了中國。中華民國是一個鬥爭失敗後逃到台澎金馬的舊政權，它曾經代表了中國，但是自1949年之後就只能在地方割據，代表不了了。

而台澎金馬，本來就是中國領土。所以，退縮到台澎金馬自保的中華民國，自然是中國的一部分。無論這個中華民國如何改換門庭，無論是國民黨還是民進黨執政，都改變不了台澎金馬是中國領土的事實。

台灣當局之前是仰賴於美國對中國內戰事務的介入，現在是仰賴於新政府不忍戰火再起、同胞相殘的悲劇發生，本著對同胞的仁慈和以發展為第一要務的考慮，才讓舊的國家要素在台灣得以僥倖保留。

所以「中華人民共和國從未統治過台灣」 並不代表說台灣不屬於中華人民共和國，「台灣屬於中華人民共和國」和「中華人民共和國從未統治過台灣」並不矛盾。因為中華人民共和國是1949年之後中國的唯一代表，而台灣是中國的一部分。這是一個國家內部新舊兩個政權的正朔之爭，更是一個由雙方實力地位決定的問題。如果需要，中華人民共和國隨時有權結束目前兩岸這種分治狀態，鏟除以中華民國這個舊政權之名在台灣存在的國家要素。

台灣民進黨賴清德政府當局在強調「中華人民共和國從未統治台灣」，所以「台灣不是中華人民共和國的一部分」，「是一個獨立國家」的時候，其實更應該問一問自己，他這樣做，是不是在激將中華人民共和國政府採取包括軍事手段在內的一切手段，結束這種因內戰造成的分治局面，從此真正統治台灣，對台灣實施管治呢？

所以，針對賴清德等民進黨台獨政客和台獨理論家們的謬論，中國大陸不能只是有針對性的駁斥，不能著對方的節奏起舞。而是應該從兩岸政權性質的角度，把兩岸分屬兩個新舊政權的本質說清楚，把中華民國這個舊政權要素所以還能在台灣完整存在的原因說清楚。不說清楚這個根本問題，台獨就會鑽空子。而且還要反問民進黨賴清德政府當局，是不是希望中華人民共和國以實質統治的方式來結束兩岸分治，鏟除台灣在中華民國名義下得以僥倖存在的國家要素，要敢於展現實力。只有這樣，才能震懾民進黨等各路台獨。