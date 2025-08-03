愛國網紅「上帝之鷹」被封號　靠政治舉報發跡　意外掀為慶祝潮？

被官方認證為「中國好網民」的知名正能量愛國網紅「上帝之鷹」，疑因所發視頻中出現敏感畫面而突然遭封號，卻意外地在中國社媒上掀起慶祝浪潮。



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2024年改名「忠貞不渝艾吉奧」的上帝之鷹，星期四（7月31日）下午在擁有逾200萬粉絲的微博賬號發文，討論當天早些時候在日本發生的中國人遇襲事件。

據日本媒體報道，兩名中國人星期四早上在東京地鐵神田站附近，遭四個陌生人持鐵管襲擊致重傷。消息傳回中國國內後，很快便登上微博熱搜。

上帝之鷹的發文除了概述事件經過，也配上日媒的報道視頻。這支影片從被中國封禁的視頻網站YouTube「搬運」而來，固定片尾中出現了在中國高度敏感的「坦克人」畫面。之後，上帝之鷹的微博很快在星期五（8月1日）被封號。

作為中國正能量愛國網紅中的知名代表人物，上帝之鷹的突然「消失」立刻引起網民關注。有人說，看到上帝之鷹被「炸號」，感覺好笑又一身冷汗。「這事給人的教訓是，從外網轉視頻有風險，如果沒有從頭到尾看完就搬運過來，可能就中招。​​​」

由於不少中國網民認為，上帝之鷹這類正能量愛國網紅長期存在「造謠、帶節奏」的行為，因此在他賬號被封後，微博上出現規模龐大的慶祝聲音，許多用戶紛紛表達喜悅之情，稱「八月第一天就有好消息」，諷刺上帝之鷹「因公殉職」「被自己搬的磚砸死」。部分微博「大V」還發起轉發抽獎活動，試圖擴大慶祝氛圍。

上帝之鷹靠政治舉報發跡

端傳媒在2021年的一篇報道中指出，上帝之鷹以頻繁的政治舉報在微博上聞名，他第一次進入中國公眾視野是在2017年8月。

上帝之鷹當時在微博發佈照片稱，「四個‘精日’身穿二戰日軍制服，乘夜在著名抗日遺址、愛國教育基地四行倉庫拍照留念，惡毒褻瀆英靈，令人發指，求擴散」，獲得大量網民轉發和官媒報道。

微博網友「上帝之鷹_5zn」日發帖，稱兩男身穿日本二戰軍裝到南京紫金山拍照。（微博）

2018年2月，上帝之鷹再次在微博舉報南京紫金山有身穿日本軍服的「精日」分子，還自稱因對「精日團體」進行起底而遭到報復。中國共產主義青年團中央委員會隨後發微博，用「邪不壓正」四個字聲援他。中國中央級官媒《人民日報》、新華社和公安部刑偵局等官方機構也先後發聲力挺。

上帝之鷹隨後在2018年8月被共青團中央、中國中央網信辦聯合評選為「中國青年好網民」，贊揚他連續兩次「不懼威脅，勇敢揭露，有力打擊了逆向種族主義的惡劣行徑」。當局還將他的經歷編寫為「優秀故事」，通過中央和各省市的共青團新媒體賬號進行宣傳，號召青少年向他學習。

端傳媒的報道稱，靠舉報「精日」事件成名後，上帝之鷹便開始以政治舉報為核心運營微博，接收網民投稿進行曝光，並把以所謂「精日」分子為主的「反賊」信息提供給各地網絡警察，也在女權、宗教、少數民族等議題上跟其他「正能量愛國」網紅頻繁互動。

武漢作家方方2020年出版有關武漢封城的英文版文集《武漢日記》後，上帝之鷹曾指責方方「在我們背後捅下了最深的一刀」，製造了「反華勢力給中國潑髒水的頭號武器之一」。

《武漢日記》英文版。

過去幾年裏，在多起官方公信力受到民眾質疑的公共事件中，上帝之鷹屢屢發聲攻擊他人「造謠」，是「特務」和「境外勢力」，逐漸累積起上百萬「愛國」粉絲。

據英國廣播公司（BBC）報道，香港中文大學新聞與傳播學院副教授方可成曾估計，一個擁有100多萬粉絲的微博賬號，每年可以賺取幾百萬元（人民幣，下同，100萬元人民幣約合19萬新元）。

不過上帝之鷹今年6月曾在微博披露經濟現狀，稱要「讓大家好好看看，一個傳聞中常年‘恰（吃，網絡用語）愛國流量’的博主，真實生活究竟如何」。

他自述已確診右腿內側血管瘤，一次檢查就花去好幾千塊，還不符合醫療保險報銷條件，「收支狀況慘不忍睹」，一度引發正能量博主「賣慘哭窮」變負能量的討論，還被網民嘲諷「有沒有康復的風險啊？」

從「全母教」到「岡本六君子」

上帝之鷹被封號後，一些網民進一步在微博許願，「接‘孤煙暮蟬’炸號，接‘地瓜熊老六’炸號」「全母教什麼時候跟上 ​」「​​岡本六君子炸了一個，其他五個趕緊跟上啊」。

孤煙暮蟬和地瓜熊老六在微博分別擁有735萬和667萬粉絲，和上帝之鷹一樣是正能量愛國網紅中的代表人物。他們曾在2020年集體轉發「優質大閘蟹」廣告，還統一配文「可選全母」（母蟹蟹黃多），不少人下單後發現被騙，讓這群人獲得「全母教」的諷刺名號。

上帝之鷹等多名正能量愛國網紅曾集體轉發「優質大閘蟹」廣告，還統一配文「可選全母」，不少人下單後發現被騙，讓這群人獲得「全母教」的諷刺名號。（互聯網）

至於「岡本六君子」的戲稱，指的則是上帝之鷹、地瓜熊老六、「無為李爺」、「拆台CT」、「台灣傻事」、「勝利主義章北海」六名正能量愛國博主。他們在2022年一名女Cosplayer在蘇州淮海街穿著日式浴衣拍攝卻被警察以涉嫌尋釁滋事罪帶離的事件中，一邊煽動抵制和服，卻又同時給日本安全套品牌岡本帶貨，「岡本六君子」的名號由此在中國網絡流傳開來。

BBC報道指出，這些愛國網紅的崛起與中國近年的民族主義浪潮密切相關，並指他們經常用尖刻語言對西方國家和媒體口誅筆伐，就女權主義、民主人權和西方思想「侵蝕」中國社會等諸多方面發聲。

報道稱，目前尚不清楚這些網紅是否和官方有直接聯繫，但一些人確實有被地方政府邀請參加活動或授予榮譽稱號。

愛國博主「伊利達雷之怒」今年6月就曾炫耀稱：「我們不炸號，是因為我們在『更上層』的白名單。」微博官方隨後回應稱沒有所謂「白名單」制度，並宣佈將這名博主禁言30天。

儘管正能量愛國網紅們在意識形態上與官方保持高度一致，但這並不意味著絕對安全。畢竟，他們的愛國、政治忠誠是跟流量、金錢收益攪和在一起的，成色複雜，沒出事時，自是官方最好的宣傳工具，一旦踩到真正的紅線，他們同樣難逃「被消失」的命運。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

