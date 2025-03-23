台灣再有2陸配被逐！網紅：在言論自由地方喊一喊愛國，就趕我走

不只陸配（大陸配偶）「亞亞」因涉嫌「鼓吹武統」遭廢止居留權並限期離境，台灣移民署於3月21日發佈新聞稿，新增陸配「小微」、「恩綺」也鼓吹武統，經調查後同樣廢除居留許可，要求2人限期離境，否則將強制出境。「小微」昨在抖音帳號「台灣省夫婦三個孩子」開罵，並公佈內政部的處分書。她說，台灣政府就這麼沒有作為，一個婦女喊一喊就害怕了，丟臉啊丟到國際新聞上去了。



「小微」在影片中指有電視記者登門要採訪她，她同時自拍錄影，她表示，她沒有任何氣憤，「我的心聲就是，台灣政府就是這樣的作為嗎？」來欺負三個孩子的寶媽，台灣這個地方是言論自由，「我喊一喊台灣是中國的台灣，我喊一喊台灣早晚滿地插滿五星紅旗，台灣政府就怕了，我一個婦女就能威嚇到台灣政府了，他就這樣就把我趕出廢池，廢了我的居留證」。

小微上載影片表達被驅出台境的不滿：（按圖了解）



「小微」還在抖音公佈她收到的內政部處分書，她表示，台灣丟臉丟到國際新聞上去了：

三個愛國婦女在言論自由的地方，喊一喊愛國，就給他們帶來了威嚇，就把我趕出台灣了。我愛國是光榮的，我愛國的任何代價我都接受，我光榮幸福回家！我是堂堂正正的中國人！永遠不怕事，任何狂風暴雨來，我都接住。

台移民署表示，針對某名陸配以「小微」名稱，在網絡發佈多部影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等涉及消滅台灣主權的鼓吹武統侵略言論，經積極調查事證，並通知當事人陳述意見，於會商大陸委員會等相關機關意見後，已廢止其依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境。

除了台灣網友留言喊「恭喜」，有中國大陸網友表示：

．「太好了，妳終於可以回到自己思念的故鄉了」

．「小薇不要怕，祖國14億人民是你的堅強後盾，快來回來放牛」

．「回來吧，讓國家好好愛妳」

．「放心回家吧，祖國永遠是你堅強的後盾」

．「重要的事情說三遍，快回來！快回來！快回來！現在政策好了，周末都有班上啦」

．「真好，帶着三個小孩回到祖國媽媽的懷抱」



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