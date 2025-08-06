賴清德親手寫下「台獨的歷史終結」

賴清德政府上任一年多，內政外交風雨飄搖，猶如政治市場裡的一張被拋售的期權：從7月26日的大罷免「完封」失敗，到特朗普政府拒絕其過境紐約，再到20%對等關稅的沉重打擊，種種跡象不僅揭露民進黨執政團隊的無力，也預示「台獨」作為政治口號的時代，正逐漸走向歷史的終結。



表面看來，這是一次民調滑落與政治行銷失靈的故事，但若將視線拉遠，從中美博弈格局、地緣經濟重組、乃至兩岸長期對峙的結構視角觀之，賴清德及其政府，不過是時代洪流中的一名失速舵手，親手執筆書寫台獨理念在現實撞擊下的一齣謝幕荒謬劇。

大罷免的民意警鐘

7月26日的大罷免投票，本被民進黨當作對在野國民黨立委的「民主清算」，結果卻是「24+1」場戰役全數敗陣。結果沒能拉下任何一位國民黨立委，卻讓民進黨赤裸裸暴露於民意風暴之下，不僅基層動員疲軟，連帶也使賴清德的執政正當性遭遇最直接的挑戰。

全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌（右）、立院黨團幹事長吳思瑤（左）出面說明。（ETtoday新聞雲）

罷免選舉數日後，台媒《美麗島電子報》發布民調顯示，賴清德信任度跌破四成，僅剩37.2%；施政滿意度更僅有34.6%，雙雙創下上任以來新低。更關鍵的是，63.6%台灣民眾對其未來施政抱持悲觀，甚至超過半數不支持其競選連任，這其實已等同於一場制度內的「不信任投票」。

更大的諷刺在於，民進黨身為執政黨，卻自陷「反對黨心態」發起大罷免，當家鬧事，搬石頭砸自己腳，這正是所謂「鬥性內縮」的政治心態：即使身居執政高位，仍沉迷於鬥爭式操作，不惜對台灣社會施以二次撕裂，幸得台灣選民並未買單民進黨的政治動員，尤其中間選民以集體冷漠與沉默，否定了賴清德的民意基礎。

「倚美」的終點是「賣台」

若說賴清德於內政上是自食其果，那麼外交作為則是碰了一鼻子灰。早前傳出，賴清德擬定8月藉出訪中南美洲國家之機，欲過境紐約遭特朗普政府拒絕，成為歷任台灣領導人中罕見的「被拒過境」。根據英國媒體報道，特朗普團隊為保中美貿易談判順利進行，刻意將賴清德擋於國土之外，與蔡英文當年過境美國獲高規格接待，形成強烈對比。

這不只是面子問題，更是裡子與台灣在戰略自我理解上的落差。有外媒分析指出，如今的美國對華戰略已轉向「雙限政策」（dual restraint），在軍事上持續擴張圍堵，但在經濟上保持一定「韜光養晦」，以避免中美全面對撞。在此大背景下，台灣的戰略價值被降級為「談判籌碼」，只是「剛好而已」，唯賴清德政府卻仍抱持對美的單向期待，終於換來白宮一紙行政命令的冷漠。

更糟心的是，美國對台拍板20%的對等關稅，高於日本與韓國的15%，打破了蔡英文時代苦心經營的「比照待遇」神話。哪怕賴清德政府一再宣傳這只是「暫時性結果」，但特朗普此舉等於向全世界宣告：即使台灣高舉「親美愛台」，但在「美國優先」邏輯下，也只能成為被擠壓、被勒索的邊緣角色。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園執一款寫有關稅稅率的展示版宣布「對等關稅」。（Reuters）

內媒《環球時報》毫不留情地評價，民進黨當局「倚美謀獨」不成，反而淪為「以台養美」的犧牲者。從肉類進口到軍購訂單、再到晶片設廠，賴清德所謂的經貿合作，本質是一場單方面的利益讓渡。而台灣所承受的戰略風險、經濟損失、地緣孤立，卻從未在華盛頓換得等價回報。

終於，「倚美」的終點，是「賣台」。

亞努科維奇之戒

無獨有偶，賴清德不僅在對美政策上處處碰壁，在兩岸關係上也持續走向對抗死胡同。儘管他自稱「務實的台獨工作者」，卻始終未能提出清晰可行的兩岸政策架構，在戰略層面，可悲到連要怎麼對抗北京，都無法自成一套有效敘事，更像是一介散兵游勇，徒然在原地拿著木劍喊打喊殺。面對中國大陸的武力威懾與灰色地帶戰術，他既無解套之道，也無對話之意，反而任由「台獨」光環綁架自身執政格局。

若要為賴清德提供前車之鑑，2014年烏克蘭總統亞努科維奇的垮台，結合內部社會分裂、經濟失靈與外交錯位的多重失控交織，不正是如今的台灣也正巧出現的結構性風險？

回顧亞努科維奇的政治命運，無非是在外交失衡、內政腐敗、社會分裂、民心離散中失足墜落。更重要的是，他錯估了國際大勢與內部情勢的交織後果，終於當民意逆轉時，曾經展現的強勢領導風格，最終反而成為導致他失勢的關鍵因素。

如今，賴清德對外面對特朗普政府的冷遇與重稅，對內遭遇連串民調與選舉挫敗，若仍不願正視現實，繼續將台獨執念視為信仰，而非戰略調整的起點，那麼未來的政治風暴將不會遲到。是以，以亞努科維奇為戒，烏克蘭當年社會因東西向歧異導致民意翻盤，興起右翼反彈，正是因為物極必反所致，而今的台灣也同樣面臨民進黨瘋魔式鬥爭，以及與人民信任赤字同步發酵，賴清德他日步上亞努科維奇後塵，並非無稽之談。

套上多年來在內地流行已久的一道悖論：民進黨執政愈久，兩岸關係對立愈深，社會不安愈增，反而使統一聲音潛滋暗長，最終賴清德本人或將反其道，成為「推進統一」的歷史工具人。簡言之，賴清德若繼續走對抗死路，不僅無法達成所謂「保台」，反而將親手寫下「台獨歷史的終結」。

台灣選民向民進黨明確「反獨」

當賴清德仍沉浸於「更大的民主」話術時，事實上台灣選民早已用選票給出答案：不買單、不支持、不再幻想。7月底的罷免選舉與民調風暴，實質上是台灣社會一次鐘擺均衡，不單單只是一般評論解讀的對賴清德施政不滿的「不信任投票」，而是一次明確「反獨」的立場宣告，更是一場對「意識形態優先」政府的制度性回擊。

在國際政治經濟學的視野中，這並非單一事件，而是全球權力轉移與制度再分配中的一部分。當美國逐漸喪失霸權自信，轉而以交易式地緣政治應對世界，同時的中國則以日益進取的方式重新書寫區域規則。在中美兩強這場雙邊對撞中，缺乏戰略智慧的台灣，於焉成為被交易、被切割的棋子。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

總得來說，幸與不幸，總在一念之間，台灣選民最新的這場覺醒，既是一記警鐘，也是一次契機。若民進黨無法脫離內鬥體質與意識形態泥沼，那麼未來政治板塊勢必重組。而賴清德的政治評價，也終將不以激情與標語為準，而以他是否能打開兩岸對話、維持和平、爭取國際空間為最終標準。

從歷史終結的角度看台灣的未來走向，倒也未必非要是一場你死我活的台海戰爭，更多時候，或是一場選舉，一次的政治誤判，又或僅僅是一次被拒的外交邀約。當年亞努科維奇失勢的那一刻，誰曾想到這會開啟烏克蘭長達十年的國運試煉？而如今的賴清德與民進黨，也正走在類似的十字路口。

是以，放眼中美強權博弈持續熱鬥，特朗普上任後持續以「美國優先」、「對等關稅」等政策，與全世界對幹，這是「美國的歷史終結」的一頁篇章，從全球地緣政治與中美關係競爭發展來看，美國有自己的歷史終結，在中國內政的「台灣問題」乃至於中美之間的「台灣問題」上，意識形態偏執控的賴清德，亦刻正親手寫下屬於自己的「台獨的歷史終結」。