日艦闖台海　解放軍東海巡航西太平洋演訓　專家：展現精準管控力

4月17日，日本海上自衛隊護衛艦「雷」號（JS Ikazuchi）由北向南航行通過台灣海峽，通過時間遠超正常航行時間約5個小時。而當日正是清政府與日本簽訂《馬關條約》131周年。日本行為被認為是挑釁，向「台獨」勢力傳遞錯誤訊號，引發中方強烈抗議。



4月18日，解放軍東部戰區宣布，在東海相關海空域組織海空兵力開展聯合戰備巡航。4月19日，東部戰區組織133號艦艇編隊過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動，檢驗部隊遠海作戰能力。解放軍的一系列演訓被視為中方對日本行動的回應。官媒《環球時報》採訪軍事專家張軍社，他表示，此次日艦行動明顯具有政治試探與挑釁性質，中國人民解放軍的行動表明中方既有精準管控的能力，也有堅決反制的決心。



對於日本行動，東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校18日表示，解放軍東部戰區當天位東海相關海空域，組織海空兵力開展聯合戰備巡航，這是年度計劃內的正常安排，旨在檢驗部隊聯合作戰能力。

對此，張軍社表示，東部戰區此次聯合戰備巡航目的是明確的，這點東部戰區新聞發言人的話非常明確，「當國家主權安全和領土完整受到嚴重挑釁時，解放軍將會通過軍事行動表明態度，亮出底線，劃出紅線。」

張軍社指出，「東部戰區的反制並非針對正常航行，而是針對日方蓄意挑釁威脅中國主權和安全、為 『台獨』勢力傳遞錯誤信號的非法行為。」東部戰區的軍事行動是依法行使管轄權和自衛權，尤其台灣海峽並非公海或所謂的「國際水域」。根據《聯合國海洋法公約》及中國國內法，台灣海峽包含中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區，中國對海峽享有主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。

此外，日本在《馬關條約》簽訂131周年這個時間點，派軍艦過航台灣海峽絕非偶然，暴露日方一些人企圖武力介入台海的危險圖謀。中國有權對挑釁行為進行全程跟蹤、警告甚至驅離。張軍社分析，「若日方一再挑釁，中方可能會常態化開展多軍兵種聯合行動。」

4月19日，東部戰區組織133號艦艇編隊過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動，檢驗部隊遠海作戰能力。

解放軍東部戰區宣布，在東海相關海空域組織海空兵力開展聯合戰備巡航。

據東部戰區披露，日本「雷」號驅逐艦於17日4時02分至17時50分過航台灣海峽。對於凌晨時段派軍艦進入，張軍社稱，這種刻意規避視線的做法，也暗藏其試探意圖。而東部戰區精準記錄日艦航行時間，則清晰向日方傳遞信號：東部戰區對過航台灣海峽的日本軍艦實施了全程跟監和有效規制。日艦進入海峽後，其動態始終完全處於中方嚴密監控之下，整體處於受控狀態。依托陸、海、空立體火力體系，戰區部隊可對其實施有效管控，一旦日方采取挑釁行動，部隊將及時作出堅決反制，並視情依法予以懲戒。

張軍社指出，從行動時機來看，日方挑釁次日，東部戰區便展開聯合戰備巡航，也體現了戒備狀態、快速的應急響應能力，以及對台灣海峽的有效管控實力，「解放軍有充足能力，對任何挑釁行為作出快速回應，掌握現場主動權。」

2024年9月25日，日本海上自衛隊護衛艦「漣」（さざなみ，JS Sazanami, DD-113）首次穿越台灣海峽。（日本防衛省網站）

此外，東部戰區的行動也是為了遏制日方漸進式的試探與挑釁，向日本右翼勢力發出警示。此前日本已先後三次過航台灣海峽，時間分別為2024年9月、2025年2月與6月，從跟隨盟友艦艇穿行，逐步演變為單獨採取行動，屬於典型的逐步試探、步步緊逼的做法。

張軍社認為，「當前日方正在推動修憲和擴軍，加快 『再軍事化』步伐，其在台灣問題上的表態和過航台灣海峽的行動旨在逐步突破戰後體制限制，重新在台海尋求軍事存在，武力介入台灣問題。」但中國對此絕不會有任何妥協：東部戰區的強硬反制更是針對日本右翼勢力發出的戰略警告：中國絕不允許歷史重演，絕不給「武力介入台海」留下任何戰略模糊空間。