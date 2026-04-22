當「粉底液將軍」張凌赫火到台灣　人類未來審美會更陰柔嗎？

最近熱播的大陸電視劇《逐玉》，因演員張凌赫飾演的武將有着白皙、精緻的妝容而引發關於「粉底液將軍」的討論，甚至無意中讓演員何潤東在2012年熱播的電視劇《楚漢傳奇》中飾演的粗獷、壯碩、滄桑的西楚霸王項羽形象在網上翻紅。



《逐玉》男主張凌赫爆紅。（微博@網劇逐玉）

鏡頭前的何潤東滿面塵土與血污，完美呈現戰場上沙塵漫天的粗獷真實感。（《楚漢傳奇》劇照）

張凌赫在《逐玉》中飾演的侯爺一角，成功讓他成功躋身2026年內地最受矚目的一線男星之列。（IG@zhanglinghe）

《逐玉》劇照（微博@網劇逐玉）

《逐玉》劇照（微博@網劇逐玉）

張凌赫飾演的「粉底液將軍」，既有人喜歡，又有人反對和批評。喜歡的人把《逐玉》當作古偶劇，反對的人認為「粉底液將軍」不符合他們心中的武將形象，批評的人表示即便不能以歷史正劇來要求古偶劇，但不能讓殘酷戰爭變為精緻妝容比賽。

有意思的是，在大陸輿論場褒貶不一的「粉底液將軍」已經火到台灣，不少台灣人都喜歡張凌赫。不久前從大陸回到台灣的國民黨主席鄭麗文稱，一位隨團訪問大陸的年輕人向她表示，「為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫大陸藝人張凌赫來台灣就好了」。在4月22日大陸國台辦例行發布會上，面對記者引述鄭麗文的說法，大陸國台辦發言人表示：「樂見大陸藝人赴台交流，與島內民眾見面」。

《逐玉》劇照。（微博@網劇逐玉）

《逐玉》女主角田曦薇曬與張凌赫的頭紗照合影慶祝《逐玉》完結。（微博＠田曦薇）

在「粉底液將軍」火到台灣之前，已有多位長相柔美的大陸男演員通過影視作品深受不少台灣人的喜愛。這說明至少在現在，台灣不少人對於男演員的審美已經偏向柔美而非傳統的硬漢。其實在大陸同樣有這樣的趨勢，儘管大陸輿論場不少人反對和批評「粉底液將軍」，但影視作品中精緻、柔美的男性形象早已成為風潮。

為什麼會這樣？人類的審美本就不是固定的，每個時代有每個時代的偏好。許多人會不假思索地認為「粉底液將軍」不符合真實的武將形象，但武將並不都是像何潤東飾演的西楚霸王項羽那麼粗獷、壯碩、滄桑、硬漢。在歷史中，當然有許多勇猛、魁梧、彪悍、野性的將軍，但不乏像三國時期周瑜那樣「有姿貌」的儒將。

梁朝偉在吳宇森執導的《赤壁》中飾演周瑜。（《赤壁》劇照）

自《逐玉》播出後，張凌赫憑藉劇中角色深情且複雜的層次感，成功俘獲大批海內外粉絲，人氣直線攀升，達到演藝生涯巔峰。（微博照片）

今天影視作品和大眾審美的變化，有一個關鍵原因是時代的進步。在生產力落後、人們不得不通過從事笨重的體力勞動來維持基本生存的時代，勇猛、陽剛、魁梧、彪悍、野性的人自然十分具有優勢。尤其是在動亂年代，面對弱肉強食的叢林法則，社會流行強者邏輯，人和人之間的體力差距會被放大。這同樣是傳統社會男女不公平的一個根源。在傳統社會的殘酷生存邏輯面前，男女一旦通過體力競爭分出勝負，男女的體力差距便慢慢會被一套社會規範、文化觀念、習俗所固化、異化。

《逐玉》中的張凌赫。（官方劇照）

《逐玉》劇照（微博@網劇逐玉）

《逐玉》劇照（微博@網劇逐玉）

然而隨着生產力的進步，越來越多的人可以從笨重的體力勞動中解放出來，體力的優勢隨之下降，越來越多的人都能成為白領、金領，男女之間本就有限的差距不再能成為妨礙男女平等的阻力，女性可以像男性那樣為事業拼搏。如果再有一個長時間的和平穩定環境，那麼，精緻、陰柔的審美自然有成為風潮的基礎。

關於生產力對於男女平等的影響，法國作家波伏瓦在《第二性》中寫道：「技術消除了男女體力上的不平等。只有在需要的時候，充足的體力才產生優勢，擁有過多的體力不比擁有足夠的體力更好。因此，使用大量的現代機器，只要求一部分男性體力：如果需要的最低限度並不高於女人的能力，她就在勞動中變成與男人相等。」

科幻作家劉慈欣在小說《三體》中有對未來社會的一個預測，即隨着科技的發展與社會長期的和平穩定，人類審美會越來越女性化，即變得輕柔、優雅、苗條和甜美。這樣的一幕是否會成真？現在不宜輕下結論，但科技的發展和社會的和平穩定確實有利於曾經被認為是女性化的審美。

內地劇集《三體》被選為2023年「視聽中國 全球播映」的影視劇優秀作品，更位列第一！（《三體》劇集劇照）

內地劇集《三體》被選為2023年「視聽中國 全球播映」的影視劇優秀作品，更位列第一！（《三體》劇集劇照）

當「粉底液將軍」火到台灣，當台海兩岸都已經開始流行陰柔的審美，其實說明時代已經不一樣，說明社會承平已久。這當然是好事，但無論何時，都不能輕易將審美固化，在流行陰柔之美的時候要理解陽剛之美，在流行陽剛之美時候要包容陰柔之美，讓不同審美形象美美與共。