《逐玉》爆紅台青盼邀張凌赫赴台　國台辦：樂見大陸藝人赴台交流

大陸古裝偶像劇《逐玉》近期爆紅，讓飾演男主角的男星張凌赫人氣攀上高峰，國民黨主席鄭麗文也自曝有看《逐玉》，更透露早前來大陸訪問時有隨團的台灣青年感嘆「為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫大陸藝人張凌赫來台灣就好了」，引發兩岸網民熱議。



4月22日，國台辦發言人張晗在例行記者會上回應「張凌赫是否有可能赴台交流」，她表示大陸支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」，樂見大陸藝人赴台交流，與島內民眾見面。



大陸男星張凌赫因為《逐玉》爆紅。（微博）

張晗：大陸支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」

《中天新聞網》報道，鄭麗文近日上廣播節目時自曝有收看《逐玉》，她還說，「我們跟去（訪陸）的小朋友說，你們大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫來台灣就好了」。隨後，「鄭麗文喊話張凌赫赴台」詞條登上微博熱搜榜。

鄭麗文近日上廣播節目時自曝有在看《逐玉》。（中廣新聞網）

4月22日在國台辦例行發布會上，有記者問「張凌赫有可能赴台交流嗎？」發言人張晗對此表示，近期《逐玉》等大陸電視劇在兩岸熱播，國民黨訪問團中年輕人的相關言論，表達了台灣青年對兩岸影視交流合作和兩岸關係和平發展的真誠期盼，生動說明了影視文化交流在拉近兩岸同胞心理距離上的獨特作用。大陸一貫支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」，樂見大陸藝人赴台交流，與島內民眾見面。

她又指出，兩岸同胞同根同源、同文同種，文化共鳴是連接內心最自然的紐帶。大陸將持續為兩岸文化交流合作創造便利條件，支持更多兩岸文藝工作者、青年群體常來常往，以文化為橋增進相互了解、促進心靈契合。

國台辦發言人張晗。（央視新聞）

台灣電影在大陸上映管道暢通

另外在回應大陸「十項涉台政策」中，電影未被列入開放項目的疑問，張晗表示，2024年共有9部台灣電影在大陸上映，票房合計約7.42億元（人民幣，下同）；2025年有8部台灣電影在大陸上映，票房合計約8810.57萬元。

截至目前，今年已有6部台灣電影在大陸上映。台灣電影只要按程序申請，內容符合大陸市場需求，其在大陸上映的管道是暢通的，票房成績有目共睹。

同時張晗也表示，對比台灣電影在大陸的暢通上映管道，反倒是台灣方面對大陸電影長期實行配額制，嚴重不符合業界和台灣觀眾期待，影響兩岸電影交流合作，亟需檢討改進。