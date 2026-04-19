張凌赫《逐玉》被嘲「粉底液將軍」　不懼官媒批評公開全素顏回擊

中國大陸小生張凌赫憑藉古裝劇《逐玉》中帥氣的武安侯將軍一角走紅，但他因在劇中打仗時的妝容過於白淨，加上劇組後期濾鏡效果，挨酸是「粉底液將軍」。



日前，張凌赫與Discovery探索頻道、野生救援合作錄製公益節目《凌探未來》近日上架。報道指出，他在節目中全素顏上陣，好膚質一覽無遺，他在《逐玉》演出模樣幾乎沒差別。

張凌赫節目中展現全素顏模樣：

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張凌赫憑藉《逐玉》爆紅之後，樹大招風，在劇中飾演的將軍妝容慘被批評。

不少網民認為將軍應該要經歷風霜，而並非像他演出的謝徵一樣皮膚白皙、潔白無瑕，揶揄張凌赫演出將軍時，是否還會在上戰場前補妝，甚至還被中國官方批評點名，可說是無妄之災。

不過，張凌赫並未對此多做回應，而是直接以全素顏的方式投身公益節目錄制《凌探未來》。節目從他的家鄉中國江蘇出發，探討能源發展等議題。

更多張凌赫照片：

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其中，有網民質疑張凌赫是否因為被酸「粉底液將軍」才轉而投身做公益，不過團隊透露節目早在2025年11月就開始拍攝，當時《逐玉》尚未播出。

不少網民看了預告片後表示，張凌赫的皮膚本來就很白皙，素顏出鏡時最明顯的就是鬍渣，直呼他即便素顏依舊帥氣。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】