鄭麗文自曝追《逐玉》引熱議　喊話「張凌赫赴台」登微博熱搜

古裝偶像陸劇《逐玉》在全球多地暴紅，也讓飾演男主角的大陸男星張凌赫人氣攀上高峰。國民黨主席鄭麗文近日上廣播節目時自曝有在看《逐玉》，「鄭麗文喊話張凌赫赴台」詞條也登上微博熱搜榜。



鄭麗文15日作客《中廣新聞網》節目「千秋萬事」，與主持人王淺秋暢聊甫結束的大陸訪問行程與「鄭習會」。

2026年4月10日，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

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「鄭麗文喊話張凌赫赴台」引陸網友熱議

鄭麗文透露自己有看《逐玉》，她表示，「我們跟去（訪陸）的小朋友說，你們大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫來台灣就好了」。王淺秋接著大玩台語諧音梗，「凌赫（汝好）、我好、逐家好」，稱兩岸之間的關係應該是要更好的。

《逐玉》中的張凌赫。（官方劇照）

鄭麗文的發言獲得大陸網友的關注。有網友稱：

「張凌赫演的武安侯是真的火出圈了，這波文化共鳴，真的是拉近距離的温柔力量」

「這句話輕鬆又有格局，既拉近了兩岸青年的距離，也推動了影視文化交流」



國台辦發言人朱鳳蓮上個月在例行記者會上曾被問及《逐玉》在台灣備受關注，中方如何看待陸劇在台灣引發的關注與話題？她稱，大陸影視劇在台灣熱播，受到台灣觀眾的喜愛，充分說明中華文化是兩岸共同的根脈與歸屬，自然而然就會對優秀影視文化作品產生情感共鳴。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（國台辦發佈）

朱鳳蓮還說，「這種文化認同和情感聯結是任何人都割裂不斷的。兩岸同胞血脈相連、文化相通，兩岸影視合作基礎深厚、前景廣闊」。

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