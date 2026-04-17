鄭麗文自曝追《逐玉》引熱議 喊話「張凌赫赴台」登微博熱搜
撰文：中天新聞網
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古裝偶像陸劇《逐玉》在全球多地暴紅，也讓飾演男主角的大陸男星張凌赫人氣攀上高峰。國民黨主席鄭麗文近日上廣播節目時自曝有在看《逐玉》，「鄭麗文喊話張凌赫赴台」詞條也登上微博熱搜榜。
鄭麗文15日作客《中廣新聞網》節目「千秋萬事」，與主持人王淺秋暢聊甫結束的大陸訪問行程與「鄭習會」。
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「鄭麗文喊話張凌赫赴台」引陸網友熱議
鄭麗文透露自己有看《逐玉》，她表示，「我們跟去（訪陸）的小朋友說，你們大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫來台灣就好了」。王淺秋接著大玩台語諧音梗，「凌赫（汝好）、我好、逐家好」，稱兩岸之間的關係應該是要更好的。
鄭麗文的發言獲得大陸網友的關注。有網友稱：
「張凌赫演的武安侯是真的火出圈了，這波文化共鳴，真的是拉近距離的温柔力量」
「這句話輕鬆又有格局，既拉近了兩岸青年的距離，也推動了影視文化交流」
國台辦發言人朱鳳蓮上個月在例行記者會上曾被問及《逐玉》在台灣備受關注，中方如何看待陸劇在台灣引發的關注與話題？她稱，大陸影視劇在台灣熱播，受到台灣觀眾的喜愛，充分說明中華文化是兩岸共同的根脈與歸屬，自然而然就會對優秀影視文化作品產生情感共鳴。
朱鳳蓮還說，「這種文化認同和情感聯結是任何人都割裂不斷的。兩岸同胞血脈相連、文化相通，兩岸影視合作基礎深厚、前景廣闊」。
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