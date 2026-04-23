《逐玉》張凌赫爆紅兩岸：粉底液將軍出征 台獨會否寸草不生？

在伊朗，將軍戰死沙場，英雄氣概蕩氣回腸。在美國，將軍被粗暴解職，被迫背起特朗普用兵失敗的黑鍋。



而在中國，將軍們大概既不用擔心戰死沙場，也不用擔心承擔戰敗的責任，因為中國就像戰爭絕緣體一樣，穩得可怕，將軍們想戰鬥都找不到戰場。

對他們來說，挑戰可能不是上馬殺敵，而是落馬入獄。根據公開資料，過去十年被查的解放軍高級將領（含上將、中將、少將）有三四十人。中國人的刀刃向內，逼迫解放軍在承平時期自我革新、刮股療毒式成長。

即便人們認為中國統一台灣可能會引發戰爭，這是中國將軍們立功的最佳機遇。但看現在的態勢，真將軍或許用不上。

陸劇《逐玉》中張凌赫飾演的武將角色因「精緻妝容與華美盔甲」被部分網民戲稱為「粉底液將軍」，更被網民用作同何潤東在2012年《楚漢傳奇》中飾演的「項羽」進行對比。（網上圖片）

中國輿論近日討論的焦點是粉底液將軍。

中國演員張凌赫在一部名叫《逐玉》的電視劇中扮演了一個保家衛國的將軍，由於在電視劇中扮相温潤清瘦，不是傳統將軍的糙漢形象，一些中國媒體指責粉底液將軍失真。但是喜歡粉底液將軍的人實在太多了，張凌赫憑借電視劇《逐玉》風靡中國大陸，且呈席捲台灣之勢。

4月16日中國國民黨主席鄭麗文參加電視節目時坦承自己追大陸古裝劇《逐玉》，她當場玩起諧音梗，「你好（凌赫）！我好（我赫）！大家好（大家赫）」，公開邀請張凌赫去台灣。隨後相關話題的全網討論量幾個小時就破億，不少人調侃張凌赫「嫁過去和親也不是不可以」，直接給張凌赫安了個「兩岸破冰大使」的頭銜。

《逐玉》中的張凌赫。（官方劇照）

根據鄭麗文透露，她前不久訪問的大陸時隨團的台灣年輕人向她表示，「為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫大陸藝人張凌赫來台灣就好了」。

政論人物「玩梗追星」，年輕人對陸星開懷擁抱，這真的是無需將軍百戰死，粉底液將軍已經在台灣「攻城略地」，收割人心。

這並不是大陸的影視文化和藝人第一次在台灣掀起風潮。

4月8日，中國國民黨主席鄭麗文率領國民黨訪問團參訪美團上海總部，體驗無人機送外賣。這是鄭麗文等在等候無人機降落。（新華社）

1980年代末至2010年代初，台灣影視作品曾風靡大陸。但是2010年之後，風水輪流轉，大陸古裝劇如《甄嬛傳》《三生三世十里桃花》《琅琊榜》在台灣廣受歡迎，甚至被稱作「集體青春記憶」。2018年《延禧攻略》《如懿傳》在台爆火。疫情之後，大陸劇《繁花》、《與鳳行》《藏海傳》等人在台大受歡迎，形成了獨特的「台灣瘋大陸」文化現象。

大陸影視文化在台灣年輕人當中蔓延，本身就是一座跨台灣海峽的隱形橋梁。這從一定程度上會影響塑造當代台灣青年的審美、消費與價值觀。

4月8日，中國國民黨主席鄭麗文率領國民黨訪問團參訪美團上海總部，體驗無人機送外賣。這是鄭麗文在品嘗自己點的奶茶。（新華社）

粉底液將軍出征，儘管還未涉及國家統一或者是政治層面，還做不到讓台獨寸草不生，但是至少讓台獨從文化和社會層面無法同大陸做有效的切割。

強勢的文化崛起和引領，背後是強大的國家崛起。這才是重點。中國大陸和台灣的力量對比決定了天時大勢不在台獨。

上兵伐謀，其次伐交，其下攻城。中國大陸統一台灣，未必會有將軍坐鎮攻城的一天。強大軍隊最合適的位置是隱於幕後，現在這個階段還是看粉底液將軍們施展威力吧。