論文《如何嫁給張凌赫》爆紅瘋傳　勸粉絲讀理科　揭爆笑追星戰略

大陸男星張凌赫因主演古裝劇《逐玉》而聲勢大漲，成為許多人心中的男神。



近日網絡上出現一篇以《如何嫁給張凌赫》為題的論文，該論文以學術單位名義，結合投資理財與地理經濟學，分析追星策略，並以幽默方式建議粉絲遷居上海或橫店、深造理工科以提升競爭力。

張凌赫（張凌赫微博圖片）

點擊查看《如何嫁給張凌赫》論文全文：

文章內容雖屬虛構惡搞，卻展現張凌赫在粉絲心中的巨大魅力，網友留言：

笑不活了！全網最有文化的追星現場！

論文以「全宇宙夢女聯合會‧首席戰略策士」及「國家追星戰略研究中心跨階層婚姻課題組」等虛構單位為名，並聲稱獲得「全國追星戰略基金」和「橫店入贅工程」資助。作者指出，傳統的顏值與聲援只是基本門檻，真正的勝負關鍵在於「硬核知識與階層資產」。為縮短與偶像張凌赫的物理距離，建議粉絲應考慮「地理位置套利」，迅速遷移至上海或橫店工作，並深造理工科，強調「將內卷轉向實質自我提升」。

更引入金融學風險對沖概念，提醒「追星屬於高風險標的」，建議粉絲配置部分精力於普通「優質理工男」板塊，以應對市場突發的「泊松跳躍風險」，即偶像可能出現形象坍塌或醜聞，論文曝光後訊速登上微博熱搜，網友笑喊「看完覺得我不配喜歡他了」。

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