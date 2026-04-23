賴清德出訪斯威士蘭受挫｜連飛都飛不出去的主權　還剩下什麼？

賴清德原訂出訪斯威士蘭（Kingdom of Eswatini，或譯史瓦帝尼），卻在起飛前臨時喊停，肇因塞舌爾（Seychelles，或譯塞席爾）、毛里裘斯（Mauritius，或譯模里西斯）、馬達加斯加（Madagascar）等非洲三國撤回飛越許可，讓賴清德這趟原本要展現邦誼與刷國際存在感的出訪，最後連飛機都上不了天。事件發生後，台灣方面很快進入熟悉的節奏，如譴責北京打壓、重申台灣主權、呼籲國際社會正視北京的粗暴作為等，這些話當然都能講，也不是不能講，但問題是講完之後，飛機還是飛不出去。



過去幾年，台灣政治最擅長的一件事，就是把「主權」放在話語，中心，舉凡民主、自由、互不隸屬、主權獨立，這些詞在台灣內部已經講到滾瓜爛熟，甚至講出某種道德自信，好像只要價值站得夠高，現實就會自動讓路，但國際政治從來不是這樣運作。國際政治從不看誰把自己說得多完整，而是看能不能行動、運作，能不能讓別的國家願意為己付出成本。

也因此，這次事件真正該問的，不是北京是否「過頭」，而是當台灣自詡為一個存在的政治體，卻連元首專機都飛不出去時，這樣的主權，究竟還剩下多少內容？

賴清德發文證實取消出訪計劃。（Facebook）

兩方面試想，主權若只是一類在法律與政治上的宣稱，那台灣當然可以一直講下去，愛怎麼講就怎麼講，但如果主權必要有實質意義，那就不能只停留在宣稱，而是必須轉化為可以被使用的能力，包含飛航、過境，台灣於外能否設點、參與會議，甚至是加入既有的國際建制，這些才應該是主權的實質。

在非洲三國罕見祭出撤回飛越許可後，新生的問題便油然而生，當頭棒喝台灣這幾年碰到的麻煩，已經不是是否被承認，而是運作本身舉步維艱。

類似的徵兆，其實早就一再出現。今年4月，韓國電子入境系統一度把台灣標示為「中國台灣」，引發台灣外交部抗議，韓方最後修改系統，刪除具爭議欄位，暫時平息風波。丹麥從2024年起，將旅居當地的台灣民眾在居留證上的國籍與出生地登記改為中國，台灣則以取消丹麥駐台代表部分禮遇回應。另，南非政府在北京壓力下，於2024年到2025年間多次要求台灣駐處遷離行政首都比勒陀利亞（Pretoria，或譯普利托利亞），並片面推動更名與降級。這些事件一宗接一宗，台灣也一件件去交涉、抗議、尋求修正，縱然看起來沒有完全失守，卻也始終疲於奔命。

化零為整來說，這些事情大多還停留在「名稱」與「標示」的層次。名稱被怎麼寫、身份被怎麼標、辦事處被怎麼叫，這些對台灣而言當然重要，因為它牽涉到象徵，也牽涉國際定位。可是說到底，那還是「名」的問題，此間可以充滿拉扯、折衝，偶爾獲得修正，更多時候默契在一類模糊空間苟存。又如台灣過去在立陶宛成功設立「台灣代表處」，台灣內部一度對此振奮不已，猶以為「民主昭雪」，終於在名稱問題上取得重大突破，彷彿台灣外交往前推進了一大步。但現在回頭看，這種喜悅顯然天真過頭。

立陶宛新任總理魯吉尼埃內（Inga Ruginienė）承認，允許台灣民進黨當局在立首都維爾紐斯設立所謂「代表處」是一項戰略錯誤，最終導致與中國關係急劇惡化。(Reuters)

有道是國際現實下的類比慘忍無比，今次非洲三國撤回對賴清德專機的飛越許可，已經不是名稱問題，而是實打實的行動問題，無關乎台灣要叫什麼名稱，而是直接控制、拒絕通過。現實如今告訴台灣，只要到了關鍵時刻連飛都飛不出去，那些過去圍繞「求名」所累積的政治興奮，都是幼稚。說得更直白一點，當一個政治體還在為自己如何被稱呼而沾沾自喜，卻逐步失去實際行動能力時，那種勝利感本身就是失焦虛無的。

回頭看民進黨政府好以民粹操作兩岸關係與迎勢國際空間，最大的問題便在於，相應要標榜的價值當然可以堅持，但為政者不能只會高振主權，卻不處理主權的可操作性。若主權最後只剩一個殼、一道虛名，徒讓支持者興奮到顱內出血，內裡卻已經空乏、鬆動，甚至開始潰爛，那這樣的主權政治，究竟是在維護還是在麻痺社會？

國台辦發言人張晗在4月22日例行記者會上，三度「糾正」台灣媒體的「總統」說法，稱「台灣是中國的一部分，沒有什麼總統」。（新華社）

質言之，「主權至上」不是空有其名，連飛都飛不出去的主權，是什麼主權？遭遇此「劫」的賴清德政府如今必然如坐針氈，因為今天被卡住的是專機，明天可能就是更多層層疊疊的限制，諸如參與國際會議、官員過境、代表處地位、國際機構活動空間等都潛在受到「威脅」，到了那一步，台灣碰到的就不是某一宗外交挫折，而是主權虛化的確立。

同樣值得一併看清的，還有國際社會對台灣的所謂支持。這幾年，台灣很享受「理念相近國家」帶來的心理安慰，如見哪國議員發聲挺台，哪國國會通過決議，哪位他國政客言及反對片面改變現狀等，這些聲音在台灣內部向來被大量轉述，對內也很容易形成一種印象，即世界站在台灣這一邊。但問題是，這種支持究竟是價值認同，還是低成本表態？

這次事件，其實把答案回答得很清楚，平常說支持台灣民主、支持台灣參與國際社會，很多國家都不吝於開口，可一旦事情牽涉具體成本，牽涉到與北京的摩擦，牽涉到要不要真為台灣承擔風險時，態度就立刻變得保守不堪，立陶宛政府前些時候「反省」的例子，再鮮明不過。

2017年，台灣團體在日內瓦要求台灣加入WHA。（網絡圖片）

這種支持說穿了，不很像網絡上那些只會提供情緒價值的不健康情感關係？一如網上很多「雞湯文」，台灣鎮日期待那些所謂的民主國家為台灣站聲，得到的始終只有低成本表態，這不就是網上常在說遇到海王、渣女，只會供給低成本情緒價值，卻從來不給實質名分，更遑論付出，結論是：快逃！台灣如果對這類國家的支持還抱著太多浪漫想像，就未免太把國際政治當心靈雞湯了。

事實上，問題從來就不在於國際社會夠不夠溫暖，而在於多數國家對台灣的支持，本來就是以低成本為前提：成本低的時候，大家願意說話，成本高的時候，集體就回到現實主義。這不是誰對不起台灣，而是世界本來就這麼運作。

所以，賴清德這次出訪受挫，真正反映出來的，不只是北京施壓，更是台灣內部就主權論述的「虛胖」，以及無知於國際支持對台的支持，存在低成本的邊界。前者讓台灣習慣用高亢語言掩飾行動失能，後者則讓台灣誤把低成本表態當成可靠承諾，也正是兩者疊加的結果，才構成今天台灣最真實的危機：用最堅定的語言，處在越受限的現實裡。