賴清德出訪斯威士蘭落空　官媒：再次證明一個中國原則是大勢所趨

賴清德原計劃4月22日至27日出訪斯威士蘭（Kingdom of Eswatini，或譯史瓦帝尼），未料塞舌爾（Seychelles）、毛里裘斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國拒絕專機飛越領空，最終出訪落空。



對此，央視《海峽時評》寫道賴清德竄訪泡湯再次證明，「台獨」分裂失道寡助，一個中國原則是人心所向、大勢所趨、大義所在。



賴清德。（台灣總統府提供）

賴清德出訪告吹，外交部回應：以「總統」身份招搖撞騙是自取其辱。（中國外交部官網）

央視《海峽時評》寫道，賴清德原擬竄訪斯威士蘭，因有關國家拒絕向其包機發放飛行許可而取消。竄訪鬧劇狼狽收場，是國際社會堅持一個中國原則的又一鮮明例證。

文中指出，非洲除斯威士蘭外53國均同中國建交，並同非盟一道通過2024年中非合作論壇《北京宣言》，多次表示堅定奉行一個中國原則，始終堅定站在歷史正確一邊。賴清德這次計劃外竄，意在借國際場合散佈「台獨」分裂謬論，為其分裂行徑張目。有關國家拒絕為其「放行」，是維護國際關係基本準則的正當合法之舉，順應潮流、合乎道義。

《海峽時評》指出，近年來，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁，圖謀一黨政治私利，升高兩岸對立對抗。但現實卻是，賴清德「過境」竄訪屢碰壁，世衛組織等國際組織連續多年將民進黨當局拒之門外，台所謂「邦交國」數量越來越少……一連串的失敗充分說明，台灣作為中國的一部分，根本沒有所謂「主權國家」地位，國際社會絕不會承認「台獨」分裂勢力的非法身份。民進黨當局勾連外部勢力、處心積慮謀求所謂「外交突破」，是枉費心機，只會自取其辱。

《海峽時評》稱，民心不可逆，大勢不可違。不管民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國領土不可分割的一部分的事實，都撼動不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識和基本格局，都阻擋不了祖國必然統一的大勢。「台獨」勢力的分裂圖謀只是螳臂當車，必將自取滅亡。