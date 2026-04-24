賴清德出訪受挫｜台灣手持「祭天劇本」　北京已無須出手

賴清德欲出訪斯威士蘭（Kingdom of Eswatini，或譯史瓦帝尼）受挫後，整起事件發展到頭幾乎沒有意外，先是非洲三國撤回對賴清德專機飛越許可，台灣政府理所當然譴責，後有美日出聲，台灣立法院跟進提案表態。各方在事件之後的每一個動作都在預期之中，節奏清楚，沒有誰脫稿演出，也沒有出現真正的變數，一切彷若順理成章的一場排戲。



賴清德出訪斯威士蘭受挫，對台灣而言當然是一宗恥辱性的外交事件，但如果一件事從發生到收束，都可以被預先想像，那還只會是一次的外交事件嗎？質言之，這更像一套已經被接受的運作方式，與其問誰做了什麼，不如反過來問，是什麼原因與變化，讓事態的發展，讓各方反應的默契被固定了下來？

毫無疑問，台灣的矛頭當然指向北京，但關鍵其實不在於北京做了什麼，而在於北京已經不需要做什麼——當中國的影響力累積到一定程度，壓力就不再需要一次次被啟動，而會提前進入相應方的決策本身。今此事件直白揭露，相關國家在關鍵時刻「自行判斷風險」，理性選擇了較低成本的方向，也預示了壓力未來或不再以事件形式出現，而是以「預期」的方式存在。

賴清德發文證實取消出訪計劃。（Facebook）

與此同時，另一端支持台灣的條件也在逐漸固化，縱然北京「家大業大」，國際社會對台灣的支持也並未消失，這是台灣向來自勉自勵的一套信心內宣，唯見美日的援台發言甚至相當直接，但這些支持大致停留在一個清楚的範圍之內，即表態、譴責沒有問題，但不太可能延伸到需要承擔實質後果的程度。這也是為什麼台灣內部近日就美日聲援一事，給出了「關門罵攔路」負評的原因。

綜合上述，當一端的壓力被內化為預期之中，又另一端的支持被默契為低成本付出即可，台灣念茲在茲的國際空間就唯有日漸收斂一途可以走。對多數國家而言，是否配合「常規運作」不再是單一事件的判斷，而是需要去考量長期風險。簡言之，循本就承認的「一中原則」的成本可控，違背的風險難測，反過來支持台灣的回報九牛一毛，還可能引出意外代價，這一來一往間，讓國際社會的選擇變得簡單明瞭。

這也是為什麼，今次事件看起來幾乎沒有波動，因為各方都在既定位置完成台詞動作，沒有誰試圖挑戰劇本，這並非那些友台國家缺乏政治立場，而是立場之外，不夠有資本去逆襲劇本。換句話說，台灣拿到「祭天劇本」的規則已經被默認。

國台辦發言人張晗在4月22日例行記者會上，三度「糾正」台灣媒體的「總統」說法，稱「台灣是中國的一部分，沒有什麼總統」。（新華社）

進一步說，這種默認也同樣反映在台灣內部的回應上。從立法院的提案到政治語言的使用，可以看到整體仍然沿用既有敘事框架，這些語言在台灣標榜的價值上成立，但其所預設的是一個仍可透過說服與對抗改變的環境。然而，當外部環境與行為方早就已經轉向預期與默認，台灣徒呼負負的吶喊就失去對應性。

因此，這次賴清德出訪斯威士蘭受挫的意義，清楚呈現不是台灣被如何對待，而是整個國際體系，已經形成一套對台灣行為的預設。只要當預設存在，很多事情就不需要再被推動，它會自行發生，可以說重點當然還是北京，但已經不在於北京。

台灣過去幾年，一直在這個過程中移動，只是變化分散、不易察覺，唯這一次，讓這個從壓力到預期、再到默認，最終形成穩定的行為模式「高光」呈現。是以，回到民進黨政府的問題，不只是對外誤判，而是對內選擇不調整，只要看不清這一點，下一次也不會不一樣。