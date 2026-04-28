中國叫停Manus收購案　給多少人上了一課

數月前引爆科技圈的美國網絡巨頭Meta出價約20億美元收購來自中國的AI初創品牌Manus的消息，有了最新進展。4月27日，中國外商投資安全審查工作機制辦公室（國家發展改革委）依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。這是2020年中國實施《外商投資安全審查辦法》以來首次叫停的AI領域外資收購案，是中國應對世界形勢變化的一個選擇。

Manus的母公司蝴蝶效應成立於2022年，在武漢和北京兩地創業。在DeepSeek震驚全球科技圈不久後的2025年3月，蝴蝶效應發布全球首個通用AI智能體Manus，一時之間，火遍科技圈。正當許多人都在討論Manus會否成為中國第二個DeepSeek的時候，Manus大規模裁撤中國團隊，停止在中國內地運營，僅保留核心技術人員，將總部遷往新加坡。2025年12月，Meta出價約20億美元收購Manus。這是Meta自成立以來規模第三大的收購案，一度在科技圈引發廣泛關注。

Manus收購案充滿爭議。有聲音認為，Manus團隊非常聰明和決絕，能在Manus出名後迅速與中國元素切割，從而以高價將Manus賣給Meta。然而在批評的聲音看來，Manus團隊是靠中國內地的人力、產業環境而成功，卻在成功後急於通過「洗澡出海」來逃避中國法律管制，會造成中國AI技術流失，一旦形成示範效應，恐不利於中國科技自立自強。

2025年3月，中國AI黑馬Manus面世。（微博截圖）

2026年1月中國商務部新聞發言人表示將會對Manus收購案與出口管制、技術進出口、對外投資等相關法律法規的一致性開展評估調查。三個月後的4月27日，靴子落地，中國監管部門叫停Manus收購案。

從Manus團隊去年以「洗澡出海」來逃避管制到今年中國監管部門叫停Manus收購案，都是世界形勢和中美關係變化的一個縮影。Manus團隊急於在地緣政治競爭日益激烈的背景下「洗澡出海」，但如今希望落空，終究還是被現實上了一課。

自2016年特朗普第一次當選美國總統以來，為了防止日益崛起的中國衝擊美國主導的單極秩序，美國政界逐漸放棄對華接觸戰略，轉而採取對華遏制戰略。2018年開始美國發起的貿易戰與科技戰，比如孟晚舟事件、TikTok禁令，都是美國遏制戰略的產物。

TikTok禁令是中美關係變化的一個縮影。（ Reuters）

後來的拜登政府雖然與特朗普存在尖鋭的矛盾，但依舊延續和強化對華遏制戰略，將中國視為最大的競爭對手，試圖在高科技領域阻止中國發展。2025年特朗普二次入主白宮後，同樣致力於強化美國對於高科技、關鍵航道和資源的控制，既限制AI晶片出口中國，又威脅奪回巴拿馬運河和吞併格陵蘭島。

時代環境已經不同以往，曾經中美維持多年的合作、共生關係正在日益轉變為競爭、博弈關係，其中以AI為代表的高科技競爭是重中之重。自人類第一次科技革命以來的發展歷史已經證明，誰能在科技競爭中獲勝，誰便能在地緣政治競爭中居於上風。曾經的英國和如今美國，都是將科技競爭的成功轉化為引領世界的實力。現在人類已經進入以AI為代表的新一輪科技革命，中美是其中最重要的玩家。考慮到今天的世界秩序依舊是以主權國家為基本競爭單位，故無論中國還是美國，都會為了國家安全和利益發展AI，甚至在必要時候會限制核心技術流失。

世界形勢和中美關係的變化造成中間地帶日漸縮小，越來越多的企業難以像過去那樣左右逢源。Manus團隊去年以「洗澡出海」來逃避管制，正是時代環境下的一個選擇。然而在世界秩序進入動盪變革周期，美國政府屢次以國家安全的名義來遏制中國科技發展的背景下，企業的選擇不能不考慮國家政策導向。中國官方出手叫停Manus收購案說明中國日益注重維護國家安全和利益。

美國有美國的安全與利益，中國同樣有中國的安全和利益。美國不願看到美國主導的單極秩序被中國衝擊，但對於中國來說，發展高科技是再正常不過的基本權利。可以預見的是，今後若干年，無論企業還是個人，都得學會理解和應對已經發生變化的世界形勢。