Meta收購中國AI企業Manus　商務部：跨國經營需遵守中國法規

去年12月Meta宣布收購AI代理公司Manus，今年3月Manus兩名聯合創始人被中國限制出境。



4月2日，中國商務部舉行的例行新聞發佈會上有記者提出中方對Meta收購Manus會採取哪些措施以及企業跨國經營的相關問題，商務部新聞發言人何亞東對此回應說，中國政府支持企業根據需要開展跨國經營與技術合作，相關行為需遵守中國法律法規，履行法定程序。



3月25日，據英國《金融時報》披露，AI代理公司Manus的兩名聯合創始人肖弘、季逸超，被中國限制出境。對此，今日（26日）外交部例行記者會上，發言人林劍回應此事稱，「我不了解你提到的有關情況，建議向中方的主管部門詢問。」

去年12月，Meta宣布收購Manus，雖未透露具體收購價格，但估值收購價為20億美元。據英國《金融時報》1月份報道，這筆交易目前正接受中國商務部的監管審查，原因是其可能違反了出口管制規定，以及投資法規。